Biden programa el funeral de estado del expresidente Carter para el 9 de enero en Washington

El presidente de EEUU, Joe Biden, programó para el jueves 9 de enero en Washington el funeral de estado del exmandatario Jimmy Carter, quien falleció este domingo a los 100 años de edad después de estar varios meses en cuidados paliativos. Biden proclamó esa fecha como 'Día Nacional de Luto en todo Estados Unidos' e invitó al pueblo estadounidense a rendir homenaje a la memoria del expresidente Carter.

Las honras fúnebres serán once días antesde que asuma el presidente electo, Donald Trump. El presidente Biden igualmente ordenó que la bandera de los Estados Unidos se exhiba a media asta en la Casa Blanca y en todos los edificios y terrenos públicos. El presidente 39 de EEUU, que se encontraba en su hogar en cuidados paliativos, había recibido tratamiento por una forma agresiva de cáncer de piel tipo melanoma, con tumores que se habían extendido al hígado y al cerebro.

En un breve mensaje televisado desde St. Croix, en las Islas Vírgenes estadounidenses, donde el presidente Biden pasa vacaciones con su familia, el mandatario elogió a su "querido amigo" a pocas horas de su muerte. "Jimmy Carter es un modelo de lo que significa vivir una vida con significado y propósito", y está mal verlo como un reflejo de "una era pasada".

"Veo a un hombre que no solo no es de nuestra época, sino de todos los tiempos", abundó. "Todos haríamos bien en ser un poco más como Jimmy Carter". El presidente calificó a Carter, el mandatario número 39 y el gobernante que más tiempo vivió en la historia del país, como un "líder notable" que llevó una vida medida por hechos y no por las palabras.