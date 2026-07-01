Bailes, publicidad y postureo sobre su ayuda: influencers indignan en las redes por su contenido de Venezuela

Integrantes de la Protección Civil de Venezuela participan este jueves, en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, durante un operativo de rescate en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

Los detalles Varios influencers han tenido que pedir perdón por su contenido tras ser acusados de aprovecharse de la tragedia.

Un creador de contenido desató la indignación en redes sociales al grabar en el epicentro de los terremotos en Venezuela, siendo criticado por aprovechar el dolor ajeno para ganar atención. Aunque admitió su error, el rechazo hacia este tipo de contenido se ha intensificado. Ejemplos como el de una ferretería que usó el desastre para promocionarse y una influencer posando en un centro de acopio han sido duramente criticados. A pesar de las justificaciones, muchos consideran que estas acciones carecen de humanidad y respeto. En el mundo de las redes, a veces se olvida que no todo debe ser publicado.

Sin camiseta y descalzo entre los escombros, un creador de contenido hace su trabajo: grabar. Sin embargo, a diferencia de lo que suele ocurrir, en esta ocasión miles de usuarios en redes sociales reaccionan indignados. Porque de todas las opciones que tiene para grabar, decide hacerlo en el epicentro de los terremotos que han asolado Venezuela.

"Pero... "¿Para qué te grabas?", "tú no eres el protagonista", "lo más triste es usar el dolor de un país entero para llamar la atención", le escriben desde el otro lado de la pantalla. Él recula y admite su error, asegurando que "no entendí lo que había pasado hasta que fue demasiado tarde".

Se trata de contenido hecho en plena desgracia y que genera un gran rechazo por intentar hacer lo que muchos consideran negocio del dolor.

Este tipo de contenido se ha multiplicado en los últimos días. Como la publicidad de una ferretería: "Mira, ¿y este edificio no se cayó? No mi amor, está bien calculado, aguantó el terremoto. Estamos en la ferretería...", dice el anuncio.

El enfado por esta clase de publicaciones traspasa fronteras, y una influencer se ha convertido en el blanco por posar en un centro de acopio. "Qué horror. Todo por una foto. Si vas a donar, que sea de verdad. No por obtener más fama", le reprochan en redes.

Ella se justifica y muestra cómo ha colaborado durante horas, pero para sus seguidores, no todo vale.

Bailes y chistes

Lo mismo ocurre con otra que muestra con un baile que está "recolectando todo para nuestros hermanos venezolanos". Los afectados piden "un poco de respeto" porque "no estamos ni para bailes ni para chistes". "¡Qué falta de humanidad!", critican.

A la influencer, parece darle igual los reproches. "Sigan criticando, sigan hablando de mí, me importa un co**".

Este no es el más grave, hay vídeos que han generado odio. "Aprovechen que hay un montón de carne metida entre las hijoeputas grietas de los edificios que se cayeron", dijo uno, que ante el impacto del contenido se vio obligado a pedir perdón. "Es de humanos cometer errores, pero es aún más de humanos reconocerlos", afirmó.

Porque en el mundo de las redes sociales, a veces se olvida que no es necesario publicar cada acción que se haga, por mucha intención solidaria que se tenga.

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