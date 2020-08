El director regional de OMS Europa, Hans Kluge, ha advertido de un posible gran incremento de la pandemia de coronavirus en los próximos meses como consecuencia de la vuelta a los colegios, la temporada de gripe y el aumento de la mortalidad de los ancianos durante el invierno.

"Es un momento difícil ahora cuando pasamos del verano al otoño con tres fenómenos que se juntan: uno es la reapertura de las escuelas y el año académico. El segundo es la temporada de gripe, por lo que pedimos a los grupos de riesgo que se vacunen contra la gripe lo antes posible. Y el tercer fenómeno es el exceso de mortalidad que vemos en los ancianos durante el invierno", ha resaltado.

Kluge ha alertado de "un aumento de la incidencia" del COVID-19 en los jóvenes de Europa. "Nuestro mensaje ha sido consistentemente que nadie es invencible. Puede ser que los más jóvenes no necesariamente vayan a morir por ello, pero es un tornado con una larga cola y es una enfermedad multiorgánica. El virus está atacando los pulmones, pero también el corazón y otros órganos y es una etapa en la que la gente más joven, particularmente con la llegada del invierno, estará en contacto más cercano con la población de edad avanzada", ha comentado.

En este sentido, ve posible un aumento del número de muertes tanto en los jóvenes como en el resto de ciudadanos. "No queremos hacer predicciones innecesarias, pero es definitivamente una de las opciones que en un momento dado habrá más hospitalizaciones y mortalidad", ha afirmado.

Una opción de la que ya ha alertado Fernando Simón en España tras conocer el aumento de contagios de las últimas semanas. "Si la transmisión sigue hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos", ha reconocido. Además, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) también se ha dirigido de manera especial a los más jóvenes para pedirles que tomen conciencia. "No vale decir que como soy joven, no voy a sufrir y no va a pasar nada", ha señalado.

En cualquier caso, Kluge ha defendido que Europa no se encuentra en una situación similar a la del principio de la pandemia. "La clave es que no hemos vuelto a febrero. Es cierto que vemos en 32 de los 55 estados europeos un aumento de la tasa de incidencia en 14 días de más del 10%. Así que definitivamente hay un aumento que está generalizado en Europa, pero en febrero nos atrapó la velocidad y la devastación y la opción por defecto era confinar", ha puntualizado.

Sin embargo, considera que ahora "somos mucho más sofisticados en el conocimiento de lo que funciona" contra el virus. "En ese sentido, sabemos que es posible manejar la transmisión del virus en la sociedad y tener una economía en marcha y, muy importante, tener un sistema educativo abierto", ha reivindicado.

En concreto, sobre la vuelta a los colegios, ha recordado que el próximo 31 de agosto se celebrará una reunión virtual para todos los países miembros de OMS Europa que tratará la reapertura de las escuelas. "Presentaremos lo que sabemos: que no podemos abrir sociedades sin abrir primero la escuela. Este ha sido el mayor trastorno en la educación de la historia, con 1.600 millones de alumnos afectados en más de 190 países, por lo que la cuestión clave aquí es que depende mucho del nivel de transmisión en la comunidad", ha avanzado.

"Sabemos que el entorno escolar no ha sido un contribuyente principal al COVID-19, pero también hay cada vez más publicaciones que se suman al conjunto de pruebas de que los niños sí juegan un papel en la transmisión, aunque hasta ahora haya estado más vinculado con las reuniones sociales. Así que esta es una de las incógnitas, pero definitivamente una de las principales prioridades de los responsables políticos y de la OMS", ha insistido.