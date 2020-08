"Las cosas no van bien, que detectemos muchos casos no quiere decir que no implica que no haya transmisión". Es la advertencia que ha lanzado Fernando Simón en su última rueda de prensa. Una comparecencia en la que ha reconocido que "estamos teniendo una transmisión importante" que puede provocar un aumento en el número de hospitalizados por coronavirus.

En las últimas 24 horas, según datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, se han registrado 3.349 contagios nuevos y 16 fallecimientos. Además, respecto a este miércoles se han detectado 71 nuevas hospitalizaciones y 6 nuevos ingresos en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Por ello, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha señalado que "no podemos dejar que esto siga así", recordando que "el objetivo fundamental es controlar la transmisión". "Si la transmisión sigue hacia arriba, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos fallecidos", ha reconocido.

Simón también ha relacionado el aumento de casos de las últimas semanas con un mayor número de PCR

Durante su comparecencia se ha dirigido de manera especial a los más jóvenes para pedirles que tomen conciencia. "No vale decir que como soy joven, no voy a sufrir y no va a pasar nada", ha señalado. También ha pedido a los 'influencers', que tienen más visibilidad entre estos grupos de edad, que ayuden a "que las medidas de prevención y control se implementen correctamente".

Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la región más golpeada con el virus. Aquí se han detectado 1.020 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 515 menos que este miércoles. Le sigue País Vasco, que ha visto disparado su número de casos hasta los 547 positivos. Al respecto, Fernando Simón ha explicado que Madrid abarca un tercio de los casos de COVID-19 que se están detectando a nivel nacional.

A pesar de estas advertencias, el director del CCAES ha asegurado que los positivos están aumentando porque se están realizando más PCR que cuando comenzó la pandemia. En estos momentos, ha explicando, se están realizando unas 60.000 PCR diarias.

Asimismo, ha indicado que la tasa de hospitalización de los pacientes con coronavirus es del 4%, mientras que en el peor momento de la pandemia era del 55%. Además, el porcentaje de letalidad está situado en torno al 4%.