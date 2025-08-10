Israel intensifica la presión sobre Cisjordania ante una posible anexión mientras mata a Gaza de hambre

Los detalles Por su parte, el líder israelí daba luz verde a una anexión con la zona palestina hace unos meses y ahora, su plan es desmantelar a la Autoridad Palestina para hacerse con este territorio.

Ni la guerra ni las miles de personas que han perdido la vida durante estos meses en Gaza por ataques o por inanición. Lo que más le preocupa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es el futuro de su Gobierno y su posible anexión con Cisjordania.

Por su parte, el líder israelí daba luz verde a una anexión con la zona palestina hace unos meses y ahora, su plan es desmantelar a la Autoridad Palestina para hacerse con este territorio. Por su parte, uno de los ministros idea "aplastar" la "autoridad terrorista" liderada por el presidente palestino Abu Mazen, así lo aseguró en sus redes sociales.

Asimismo, los planes de Netanyahu se tambalean tras recibir una amenaza de unas elecciones anticipadas por parte del ministro Smotrich

Cada vez son más las operaciones militares y bajas civiles en zonas de Cisjordania como Yenín o Tulkarem. La exterminación del territorio es tal que incluso se talaron árboles en poblaciones y se destruyeron bancos de semillas autóctonas palestinas en un intento por borrar cada huella y ADN de Palestina.

Mientras hace frente a a sus ansias por conseguir anexionar Cisjordania, el primer ministro sigue sin dar un respiro a Gaza. Ya son 430.000 los reservistas que han sido autorizados por el ministro de Defensa para luchar en el Ejército israelí, sin embargo, la mayoría rechazan ser parte de este.

Netanyahu prosigue con sus planes de anexión mientras Gaza sigue viviendo un auténtico horror. Cada día son más los niños palestinos que mueren de hambre en plena ofensiva israelí. En total, son al menos 100 los menores que han fallecido por inanición.