Aumento del paro, caída de la libra o del precio de la vivienda: las consecuencias de un Brexit sin acuerdo que afectarían a los españoles que viven en Reino Unido

MAY PIDE UN PLAN ALTERNATIVO A LA UE

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, pide un plan alternativo a la Unión Europea, aunque cada vez está más cerca un Brexit sin acuerdo. Tras la humillación sufrida en la cumbre de Salzburgo, donde los 27 rechazaron su propuesta, May carga contra Europa. Un ataque que no libra al país de la caída del 1,5% de la libra esterlina.