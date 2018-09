La UE da un portazo al plan económico de Theresa May para el Brexit

La Unión Europea instó al Reino Unido a revisar su plan de cooperación económica entre Londres y los 27 una vez que se materialice la salida británica del club comunitario, y reiteró que todavía espera concluir el acuerdo sobre la retirada en octubre.

"El marco propuesto para la cooperación económica no funcionaría porque amenaza con socavar el mercado común", declaró el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en una rueda de prensa posterior a la cumbre informal de líderes celebrada en la ciudad austríaca de Salzburgo.

La cuestión irlandesa, añadió, "necesita más que buenas intenciones", se necesitan "garantías fuertes, claras y precisas". Aún más contundente fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien consideró que las ideas de la primera ministra británica, Theresa May, para la futura relación económica en el denominado plan de Chequers "no son aceptables" porque, al igual que Tusk, dijo que "no respetan la integridad del mercado único".

Agregó que el club comunitario "nunca" aceptará un pacto que les dañe, pero reconoció que Chequers también contiene avances en áreas como la seguridad.

Ese plan británico contempla crear un área de libre comercio para bienes con la UE después del "brexit", lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa, una de las cuestiones pendientes de la negociación.