Los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo rusas provocan colas kilométricas para repostar en las gasolineras de Rusia

Los detalles Zelenski ha informado de que en las últimas horas han dañado dos nuevas plantas en las regiones de Yaroslavl y Krasnodar, donde las autoridades locales han confirmado que ha fallecido una persona en los ataques.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías de petróleo rusas, dañando recientemente dos plantas, una de ellas a 700 kilómetros de la frontera. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó los ataques en las regiones de Krasnodar y Yaroslavl, destacando la precisión de sus fuerzas en el Día de la Constitución de Ucrania. En Krasnodar, los ataques provocaron un incendio, daños en viviendas y una línea de alta tensión, resultando en un fallecido y un herido. Las autoridades locales han reportado colas kilométricas en las gasolineras rusas debido a la destrucción de las refinerías. laSexta ofrece más detalles sobre esta situación.

Ucrania sigue destruyendo las refinerías de petróleo rusas. En las últimas horas, ha dañado dos nuevas plantas, una a 700 kilómetros de la frontera. Hay tantas refinerías destrozadas que ya hay colas kilométricas para repostar en las gasolineras rusas.

Fue el propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien informó de estos nuevos ataques contra refinerías rusas en las regiones de Krasnodar, donde las autoridades locales han confirmado al menos un fallecido, y en Yaroslavl.

"Nuestros guerreros comenzaron el Día de la Constitución de Ucrania con gran precisión. Anoche, nuestras sanciones de largo alcance", como llama Zelenski a los misiles y drones ucranianos, "alcanzaron dos refinerías de petróleo en Rusia", señaló el mandatario, a lo que añadió: "La refinería de petróleo de Slavyansk en la región de Krasnodar fue alcanzada a unos 300 kilómetros del frente y también alcanzamos una refinería en la región de Yaroslavl, aproximadamente a 700 kilómetros de nuestra frontera".

En Krasnodar, el gobernador de la región, Veniamin Kondratiev, ha confirmado que otra persona también ha resultado herida "tras la caída de fragmentos de drones ucranianos repelidos por las defensas aéreas rusas". Además, Kondratiev ha indicado a través de redes sociales que los restos de los artefactos derribados han provocado daños materiales en el municipio de Slavyansk del Kubán, donde se ha registrado la víctima mortal.

"Durante la noche, se ha producido un ataque masivo con drones en la región de Krasnodar. Varias casas han resultado afectadas por fragmentos de drones en Slavyansk del Kubán. Lamentablemente, una persona ha fallecido", ha informado el representante.

Anteriormente, los servicios de emergencia locales detallaron que, según ha informado la agencia rusa de noticias 'TASS', la caída de estos fragmentos habría desatado un incendio en una petrolera, además de destruir ventanas en una vivienda y causar daños en una línea de alta tensión.

Lo mismo ha sucedido en la pequeña localidad de Trudobelikovsky, donde el ataque dejó un herido leve y, a su vez, causó daños estructurales en cuatro viviendas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el alcance de los daños en la planta petrolera ni el número total de drones interceptados.

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