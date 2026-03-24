Ataques cruzados y sin descanso: Irán bombardea Tel Aviv y el norte de Israel, mientras Netanyahu se centra en Teherán y Líbano

El contexto Aunque Trump se ha comprometido a no atacar a lo largo de cinco días las centrales eléctricas de Irán, lo cierto es que, en cualquier otra localización, los misiles y los drones siguen cayendo desde ambas partes.

En el conflicto de Oriente Medio, se destacan dos bandos: aquellos que se enriquecen, especialmente cercanos a Donald Trump, y los que sufren bajo el fuego cruzado. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán continúa intensificándose. Aunque Trump prometió no atacar las centrales eléctricas iraníes durante cinco días, los ataques con misiles y drones persisten. Israel sigue atacando Líbano, mientras Irán responde con bombardeos tras la casi destrucción del yacimiento de gas South Pars. En Tel Aviv, los misiles iraníes han dejado un rastro de destrucción, afectando tanto a civiles como a la infraestructura. En Teherán, los ataques israelíes han impactado a civiles, incluidos niños, mientras la media luna roja trabaja para rescatar a los sobrevivientes.

En la guerra de Oriente Medio hay dos bandos: los que han conseguido llenarse los bolsillos, sobre todo personas cercanas a Donald Trump; y los que mueren bajo las bombas. Porque la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán sigue y se extiende.

Aaunque Trump se ha comprometido a no atacar a lo largo de cinco días las centrales eléctricas de Irán, lo cierto es que, en cualquier otra localización, los misiles y los drones siguen cayendo desde ambas partes. Israel no cesa en su empeño de atacar Líbano, mientras que Irán ha apostado por continuar con la oleada de bombardeos que empezaron como respuesta a la casi destrucción del yacimiento de gas South Pars. Y de esto, hace ya casi una semana.

En su respuesta, los misiles de Irán han vuelto a alcanzar el mismo corazón de Tel Aviv. En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver con claridad las consecuencias del impacto de dicho misil. Ha dejado un paisaje de destrucción en medio de una zona residencial del centro de Tel Aviv.

Es más, desde el aire se puede ver la huella que ha dejado en la calzada, pero también, cómo ha quedado arrasada una parte de la fachada del edificio de viviendas y varios pisos cercanos al impacto.

Consecuencias del impacto de un misil iraní en una zona residencial del centro de Tel Aviv.

Y este ataque no ha sido el único. Las sirenas de aviso ante posibles ofensivas aéreas han sonado en más de una ocasión. Irán ha bombardeado sin descanso; también en el norte de Israel, donde la 'cúpula de hierro' no ha podido frenar las bombas iraníes.

En esta ocasión, las consecuencias de la guerra no solo las han vivido los civiles. El propio presidente de Israel, Isaac Herzogen, ha tenido que ser evacuado a un refugio en pleno ataque de Hizbulá.

Israel bombardea zonas de civiles

Aunque lo más importante y lamentable, al mismo tiempo, es que los más pequeños, los niños, han vuelto a ser el foco de los ataques israelíes en Teherán.

La Media Luna Roja ha conseguido rescatar a un niño y a su padre con vida. Han tenido que ser desescombrados y sacados por la ventana.

Siguen trabajando para encontrar a otros menores, mientras otros supervivientes sujetan las manos de un hombre que ha quedado totalmente sepultado. Porque en Therán hay zonas civiles completamente arrasadas, pese a que, una vez más, Benjamin Netanyahu y su ejecutivo se empeñen en asegurar que solo atacan infraestructura del régimen.

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