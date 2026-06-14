Ahora

Por su ofensiva

Israel ataca un "centro de mando" de Hizbulá en Líbano y pone en riesgo el acuerdo EEUU-Irán

Los detalles El régimen ayatolá ha vinculado la firma del acuerdo con Donald Trump al cese de las hostilidades en territorio libanés, algo que Benjamin Netanyahu no ha respetado.

Imagen de archivo de un ataque israelí en Líbano
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Israel ha vuelto a atacar Líbano, concretamente el bastión de Hizbulá en Beirut. El hecho en sí es algo habitual dadas las acciones de Benjamin Netanyahu, pero el Ejército israelí lo ha hecho en plenas negociaciones EEUU-Irán y su ofensiva podría resultar cara a sus aliados porque los ayatolás amenazan con romper el acuerdo de paz.

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo un ataque aéreo contra lo que ha descrito como un "centro de mando" del partido-milicia chií Hizbulá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta a lanzamiento de proyectiles contra su territorio.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un ataque de precisión contra un centro de mando de la organización terrorista Hizbulá en Dahiya, Beirut", ha anunciado el Ejército en redes sociales a través de un mensaje que ha acompañado con un vídeo del ataque.

"El centro de mando atacado era utilizado por los terroristas para promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI que operan en el sur del Líbano", ha añadido el Ejército.

El Ejército israelí había denunciado el impacto de hasta tres proyectiles econtra su territorio en medio de nuevos intercambios de ataques en el sur de Líbano, donde ha ordenado la evacuación de casi treinta poblaciones en las últimas horas y desencadenado bombardeos que han alcanzado casi una decena de localidades, matado a un civil y herido a varios más, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Ahora bien este ataque llega cuando Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, cosa que Benjamín Netanyahu no ha acatado poniendo en riesgo el entendimiento Irán-EEUU.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Una semana clave para Zapatero: el expresidente hace historia y se sienta ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias
  2. Guerra en Irán, en directo | Irán afirma que el borrador final del pacto con EEUU abarca la reapertura de Ormuz y el programa nuclear de Teherán
  3. Núcleo Nacional, los neonazis que buscan incendiar las calles replicando el ejemplo de Belfast
  4. Donald Trump celebra su 80 cumpleaños autorregalándose la velada de UFC más cara de la historia en plena Casa Blanca
  5. Disturbios, cargas y vehículos incendiados en Nueva York tras ganar los Knicks el anillo de la NBA
  6. Al menos 18 heridos, entre ellos nueve menores, al volcar un tren turístico en Cártama, Málaga