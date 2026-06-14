Israel ataca un "centro de mando" de Hizbulá en Líbano y pone en riesgo el acuerdo EEUU-Irán

Los detalles El régimen ayatolá ha vinculado la firma del acuerdo con Donald Trump al cese de las hostilidades en territorio libanés, algo que Benjamin Netanyahu no ha respetado.

Israel ha lanzado un ataque aéreo contra un "centro de mando" de Hizbulá en Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles hacia su territorio. Este tipo de acciones son habituales bajo el liderazgo de Benjamin Netanyahu, pero en esta ocasión, el ataque ocurre en un contexto delicado, ya que Estados Unidos e Irán están en plenas negociaciones. Irán ha condicionado la firma de cualquier acuerdo con EE.UU. al cese de los ataques israelíes en Líbano, lo que Netanyahu ha ignorado, poniendo en riesgo el entendimiento entre Irán y EE.UU. El conflicto ha provocado la evacuación de poblaciones y víctimas civiles.

Israel ha vuelto a atacar Líbano, concretamente el bastión de Hizbulá en Beirut. El hecho en sí es algo habitual dadas las acciones de Benjamin Netanyahu, pero el Ejército israelí lo ha hecho en plenas negociaciones EEUU-Irán y su ofensiva podría resultar cara a sus aliados porque los ayatolás amenazan con romper el acuerdo de paz.

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo un ataque aéreo contra lo que ha descrito como un "centro de mando" del partido-milicia chií Hizbulá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta a lanzamiento de proyectiles contra su territorio.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado un ataque de precisión contra un centro de mando de la organización terrorista Hizbulá en Dahiya, Beirut", ha anunciado el Ejército en redes sociales a través de un mensaje que ha acompañado con un vídeo del ataque.

"El centro de mando atacado era utilizado por los terroristas para promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI que operan en el sur del Líbano", ha añadido el Ejército.

El Ejército israelí había denunciado el impacto de hasta tres proyectiles econtra su territorio en medio de nuevos intercambios de ataques en el sur de Líbano, donde ha ordenado la evacuación de casi treinta poblaciones en las últimas horas y desencadenado bombardeos que han alcanzado casi una decena de localidades, matado a un civil y herido a varios más, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Ahora bien este ataque llega cuando Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, cosa que Benjamín Netanyahu no ha acatado poniendo en riesgo el entendimiento Irán-EEUU.

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