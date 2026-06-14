Irán ve "imposible" alcanzar un acuerdo con Estados Unidos tras el último bombardeo de Israel sobre Líbano

¿Qué está pasando? En el día en que Trump dijo que se iba a firmar el tratado, los israelíes han lanzado al menos cuatro misiles guiados por láser contra un edificio de viviendas. Hay tres muertos y 15 heridos.

El esperado acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reducir tensiones y discutir temas nucleares quedó en el aire tras un ataque israelí a Beirut. Donald Trump había anunciado que ambas naciones firmarían el tratado, que incluía la reapertura del estrecho de Ormuz y el alivio de sanciones a cambio de que Irán congelara su programa nuclear. Sin embargo, el bombardeo israelí, que dejó varios muertos y heridos, ha tensado la situación. Irán, a través de su jefe negociador Mohame Baqer Qalifab, cuestionó la voluntad de EEUU para cumplir con sus compromisos, mientras las negociaciones continúan en un clima incierto.

Ni rastro de la firma. Ni rastro de rúbrica alguna en el acuerdo que Donald Trump dijo se iba a firmar este domingo. En ese tratado entre Estados Unidos e Irán para poner punto final, o punto y aparte, a las hostilidades y darse un par de meses de plazo para hablar con calma. Para dejar los ataques. Para tratar el tema nuclear y abrir Ormuz. Para algo que ambas partes desean... pero que un tercer actor parece desear menos.

Porque Israel ha bombardeado Beirut. Lo ha hecho en el día clave. En el que estaba marcado en rojo tanto por EEUU como por Irán. Y eso a los iraníes no les ha gustado. Les ha gustado tan poco que han amenazado con romper por completo todo lo que ya estaba pactado de antemano.

"El ataque de los sionistas demuestra una vez más que EEUU o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello", ha afirmado Mohame Baqer Qalifab, jefe del equipo de negociaciones de Irán y presidente del Parlamento.

"Al dar luz verde a Israel, es imposible que puedan obtener concesiones. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos no es posible seguir por este camino", ha avisado.

Así están las cosas. Así siguen en una jornada en la que no ha pasado ni un barco por Ormuz. En la que los negociadores de Qatar han vuelto a visitar Teherán en su segundo viaje en menos de una semana.

Según fuentes iraníes, el pacto en cuestión contempla la inmediata reapertura de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y de un alivio parcial de las sanciones de EEUU. Además, desde Teherán se comprometen a congelar su programa nuclear y a no desarrollar ni adquirir un arma atómica.

"Estamos de acuerdo en casi todo"

Como punto en cuestión que les separa está Líbano. Está la masacre israelí a un país al que ha vuelto a atacar. El cese del alto el fuego es una línea roja iraní y por más que Trump insista en que el final parece que la idea de Netanyahu es otra bien diferente.

"Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Estamos de acuerdo en casi todo", ha expresado el presidente de Estados Unidos.

Así hablaba antes del ataque de Israel a Líbano. Antes de que esos nuevos bombardeos hayan dejado al menos tres muertos y 15 heridos por el impacto de cuatro misiles guiados por láser hacia un edificio de apartamentos en Dahiya.

La justificación de Israel, que ha actuado en respuesta a ataques aéreos previos de Hizbulá contra su territorio.

Así pues, la rueda sigue girando y el acuerdo entre EEUU e Irán depende también de Israel. De que Israel deje de atacar Líbano. De que deje de matar en Líbano.

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