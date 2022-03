Sara Hurtado es patinadora profesional. Hasta hace pocos días, tenía su vida ubicada en Moscú, pero la invasión sobre Ucrania hizo que diese un vuelco. "Han sido días de mucha angustia y miedo. Nunca he tenido ese miedo real de sentirte en peligro", reconoce a laSexta Noticias.

"Fisicamente no sentías esa amenaza, pero veíamos un aislamiento. Cuando ves que es muy probable el aislamiento, dices 'tengo que salir de aquí'", agrega. No piensa así Clara, que también vive en Moscú. Cree que su integridad física no está en peligro, aunque habla de las dificultades que tendría en caso de una escalada del conflicto.

La escalada de los precios de los vuelos se nota en el día a día. El rublo se ha depreciado tanto que el daño para la economía del país puede ser incontrolable, como comenta el español Berto Lladó, que también vive en Moscú, en el vídeo: "Llegué hace tres años y medio, el rublo estaba a 70 y ahora está a 120. Es increíble". Él decidió montar un pequeña empresa en Rusia y de momento también se queda, aunque admite que ahora las dificultades son mucho mayores.