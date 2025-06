Así es la contribución de España a la OTAN: de los países que más invierte en ciberseguridad y en capacidad de combate

Donald Trump insiste en que España cumplirá con el compromiso de gasto del 5% en defensa por mucho que Pedro Sánchez se mantenga firme en que cumplirá los objetivos pactados por la OTAN. Y, de hecho, ya lo hace y es de los inversores líderes en algunos ámbitos de la Alianza Atlántica.

"España no cumplió, pero lo hará. Te garantizo que lo harán. Fue el único país que intentó resistirse a poner el dinero. Creo que es terrible lo que España ha hecho. Su economía va muy bien, pero es el único país que no está pagando, no sé qué está pasando. Me gusta España, pero es el único país de todos que se niega a pagar. Tienen que pagar, es injusto", aseguraba el presidente estadounidense

Según Trump, la economía de España es buena pero podría torcerse si "algo malo sucede", momento en el que introdujo esa amenaza de hacer a nuestro país "pagar doble", por lo que España "devolverá" con comercio la falta de inversión militar.

No obstante, Sánchez no se mueve de ese 2,1% del PIB español con el que, asegura, cumple con todos los objetivos de la organización. De hecho, es un informe que encargó el propio Trump durante su primer mandato, elaborado por el centro de investigación RAND, que toma en consideración otros factores para calcular la aportación de un país a la defensa de sus socios. Precisamente factores que elevarían la contribución de España.

Por ejemplo, esa eficiencia del gasto que tanto menciona el presidente del Gobierno. España gasta el 70% de su presupuesto en defensa a la capacidad de combate, más que otros países que dedican buena parte a pensiones de militares retirados o gastos administrativos.

El estudio también tiene en cuenta los efectos económicos de la guerra de Ucrania y de las sanciones a Rusia, que en España ha supuesto una caída de más de un millón de turistas rusos en cinco años o pérdidas de 2.200 millones en exportaciones para unas 5.000 empresas.

El informe destaca la inversión en ciberseguridad, ámbito en el que España ocupa la cuarta posición entre los países europeos que más invierten. Por último, otro elemento es la posición estratégica y su papel de país anfitrión de Estados Unidos. Sin ir más lejos, España ha decido territorio para dos bases estadounidenses en la península: Rota en Cádiz y Morón de la Frontera en Sevilla.