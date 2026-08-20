Asediados en sus propias casas: el cerco de los colonos isralíes que mantiene aisladas a familias palestinas en Cisjordania

Los detalles Desde Naciones Unidas advierten: unas 40.000 personas, entre ellas niños, se encuentran actualmente bajo toque de queda y no pueden salir de sus hogares.

En Qusra, Cisjordania, familias palestinas enfrentan el asedio de colonos israelíes, quienes actúan impunemente pese a la presencia del Ejército israelí. Louay, un palestino-estadounidense, viajó desde Ohio tras ver a colonos invadiendo su propiedad. Colgó una bandera estadounidense para atraer atención diplomática, logrando que el embajador de EE.UU. en Israel condenara el comportamiento de los colonos. Sin embargo, la situación no mejora; decenas de familias permanecen confinadas en sus hogares. El Reino Unido ha expresado su objeción al proyecto de asentamientos E1, que fragmentaría Cisjordania. También se reportan ataques violentos de colonos contra palestinos, exacerbando la tensión en la región.

En mitad de la oscuridad, una familia palestina descubre a cuatro colonos isralíes agazapados frente a su propiedad. La escena es solo una más de las que se repiten desde hace semanas en Qusra, una localidad palestina de Cisjordania donde varias familias viven sometidas al asedio de grupos de colonos.

Todo ello, denuncian, pese a la presencia del Ejército israelí: "No me toques. Eres un terrorista", se escucha durante uno de estos enfrentamientos. Louay es palestino-estadounidense y acaba de llegar desde Ohio. Hace unos días decidió viajar hasta Cisjordania después de comprobar, a través de las cámaras de seguridad de su propiedad, cómo los colonos entraban en sus tierras.

Su primera decisión al llegar fue colgar una bandera estadounidense. Una forma de llamar la atención de Washington y de buscar una reacción diplomática ante la situación que estaba viviendo su familia. Y la respuesta llegó. El embajador de Estados Unidos en Israel calificó de "inaceptable" el comportamiento de los colonos y lanzó un mensaje contundente: "Si no posees algo, no lo tomas ni lo deseas".

Pero la condena no ha cambiado la situación sobre el terreno. Decenas de familias permanecen prácticamente confinadas en sus casas, sin poder acceder con normalidad a suministros básicos y bajo la presión constante de los colonos.

Desde Naciones Unidas advierten de la dimensión de la situación. Según su portavoz, Stéphane Dujarric, unas 40.000 personas, entre ellas niños, se encuentran actualmente bajo toque de queda y no pueden salir de sus hogares.

Mientras algunas familias palestinas permanecen encerradas, las casas prefabricadas avanzan para levantar nuevos asentamientos en territorio ocupado. Este mismo día, Israel ha dado un nuevo paso en el proyecto E1 al convocar una licitación para construir 1.200 viviendas de las 3.400 previstas.

Un proyecto especialmente sensible porque su construcción alteraría la continuidad territorial de Cisjordania y supondría, en la práctica, una nueva fragmentación del territorio palestino. El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, no ha ocultado su objetivo: "Esto va a enterrar la idea de un Estado palestino".

El Reino Unido ha convocado a la encargada de negocios israelí en el país británico, Daniela Grudsky, en respuesta a los recientes avances en los planes expansionistas del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu en Cisjordania con su proyecto de asentamientos E1. En un comunicado difundido por el Foreign Office, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, dijo que la alta diplomática israelí acudió a su ministerio, donde se le reiteró la "profunda objeción" del Reino Unido a la iniciativa y se le exigió su revocación "de inmediato".

Igualmente, el jefe de la diplomacia británica aseguró que había "dejado claro" a su homólogo israelí, Gideon Sa´ar, que el Gobierno israelí debe detener de inmediato los planes para el asentamiento E1, que separaría Cisjordania de Jerusalén Este y "pondría en peligro" la viabilidad de una solución de dos Estados. Las palabras de Miliband llegan después de la publicación por parte del Gobierno israelí de la licitación para el proyecto del E1.

En esta línea, el ministro adelantó que en las próximas semanas expondrá "un conjunto integral de medidas" para responder a las políticas del Gobierno israelí; proteger la viabilidad del Estado palestino emitir sanciones contra quiénes participan en la "expansión ilegal" de los asentamientos.

De acuerdo con el ministro de Exteriores británico, el Reino Unido mantiene su apoyo a la solución de dos Estados, israelí y palestino, como única vía para garantizar la seguridad y la paz a largo plazo en la región, y los asentamientos como el E1 "perjudican esta perspectiva y constituyen una flagrante violación del derecho internacional". "El Reino Unido no se quedará de brazos cruzados y no aceptará la destrucción de la solución de la solución de dos Estados", agregó Miliband.

Colonos israelíes hieren a seis palestinos

Milicias de colonos israelíes hirieron este jueves a al menos seis palestinos, algunos con arma blanca, en una aldea de Cisjordania ocupada cercana a Ramala, que fueron trasladados al hospital, informó en un comunicado la Media Luna Roja Palestina. Una familia que salía de la aldea de Al Mughair por la única carretera que Israel no mantiene cerrada desde octubre de 2023 fue atacada por colonos, que les lanzaron piedras, los golpearon y apuñalaron, según denunció la ONG israelí Mirando la Ocupación a los Ojos.

"El terrorismo de los colonos se ve favorecido por el Ejército y la Policía (israelíes), que no solo no impiden la violencia, sino que, además, la financian y permanecen impasibles", denunció esta organización en un comunicado. Los pueblos palestinos de Al Mughair, Khirbet Abu Falah o Tumusaya, localizados al noreste de Ramala, son objeto de ataques diarios violentos de colonos que residen ilegalmente en puestos de avanzada cercanos, además de incursiones militares en la zona.

Por primera vez en casi tres años, los agricultores de Al Mughair recibieron permisos de las autoridades israelíes para arar sus tierras el pasado 11 de agosto, pero fueron atacados por colonos y un contingente de soldados les lanzó gas lacrimógeno y balas de goma, según vídeos y testigos.

Desde octubre de 2023 hasta el 28 de junio de 2026, Israel ha matado a 1.086 palestinos en Cisjordania, 241 de ellos niños y adolescentes, según la ONG B'Tselem, en lo que describe como una campaña más amplia de "limpieza étnica" que también ha provocado el desplazamiento forzoso de 64 comunidades palestinas.

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