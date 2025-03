Arranca el juicio a Gérard Depardieu, acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en un rodaje de 2021

Tiene un largo historial, pero Gérard Depardieu se ha sentado este lunes por primera vez en el banquillo tras aplazar el juicio en octubre al alegar problemas de salud. El actor más internacional de Francia está acusado de agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película 'Les volets verts' de Jean Becker en 2021.

Las víctimas, una decoradora y una asistente de realización de la película, le denunciaron en 2024. La primera de las víctimas asegura que Depardieu la manoseó en la grabación de la película, tirándola hacia él y atrapándola con sus piernas antes de tocarle la cintura, las caderas y los pechos mientras le decía palabras obscenas.

Según la Fiscalía, tres personas presenciaron la escena. Por su parte, la segunda víctima señala que fue manoseada por el actor tanto en el set como en la calle.

Una cascada de denuncias

Depardieu se enfrenta a cinco años de prisión por este juicio, pero su historial es mucho más largo. Estas no son las primeras denuncias por agresión y acoso sexual contra Depardieu. De hecho, el actor estaba siendo investigado formalmente por acusaciones de violación a la actriz Charlotte Arnould en 2018 cuando las víctimas enmarcan los hechos.

Fue investigado por primera vez en 2020, dos años después de la primera denuncia. Desde entonces, se ha sucedido una cascada de demandas contra el actor. Una de las víctimas es la periodista española Ruth Baza, que decidió alzar la voz en 2023 tras conocer que otra víctima se suicidó. "Me besó por todo el rostro mientras me tenía abrazada contra él y yo no podía moverme ni podía hacer nada", recordó. Según su relato, la agresión ocurrió en 1995 durante una entrevista con el actor y Baza dejó todo apuntado en su diario.

Acoso, tocamientos, violaciones... Depardieu se enfrenta ahora a su primer juicio por violencia sexual en el que es el tercer procedimiento que la Justicia francesa abre contra él.