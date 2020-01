El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha presentado una resolución con las reglas para llevar a cabo el 'impeachment' contra el presidente, Donald Trump, y ha propuesto que se otorgue a cada parte 24 horas para presentar su caso, que se dividirían en dos sesiones de 12 horas cada una.

La resolución, de cuatro páginas, debe aprobarse este martes en el Senado. Permite que los congresistas que se encarguen de ejercer la acusación contra Trump, denominados 'managers', y el equipo legal del presidente tengan la misma cantidad de tiempo que ya se ofreció en el juicio político contra el expresidente Bill Clinton.

Así, y según explica la cadena de televisión 'CBS', acusación y defensa, tendrán dos días, y durante 12 horas, para trasladar sus argumentos. De ser aprobada la resolución, estos empezarían el miércoles a las 13:00 horas (hora local, 19.00 horas en España), lo que significa que las sesiones podrían terminar todos los días después de medianoche.

Acusación y defensa tendrán dos días para trasladar sus argumentos

Después de abrir el turno de argumentos y de otras 16 horas de preguntas procedentes de los senadores, habrá una votación para decidir si se llama a declarar a testigos o no. "Si el Senado acuerda permitir que la Cámara de Representantes o el presidente citen a testigos, los testigos serán depuestos en primer lugar y el Senado decidirá, después de la declaración, qué testigos testificarán, de conformidad con las reglas del 'impeachment'", según puede leerse en el documento.

"Ningún testimonio será admisible en el Senado a menos que las partes hayan tenido la oportunidad de apartar a dichos testigos. Al concluir las deliberaciones del Senado, el Senado votará sobre cada artículo del juicio político", agrega la resolución de las reglas.

Los demócratas critican las reglas propuestas

El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha criticado las reglas propuestas por McConnell y las ha calificado de "desgracia nacional". "Después de leer su resolución, está claro que el senador McConnell está empeñado en hacer que sea mucho más difícil conseguir testigos y documentos e intente acelerar el juicio", ha señalado, Schumer. "En algo tan importante como el juicio político, la resolución del senador McConnell es nada menos que una desgracia nacional", ha zanjado.

Schumer también ha censurado que McConnell haya hecho pública la resolución de las normas "en el último minuto", aludiendo a que "no quiere que la gente lo estudie (el 'impeachment') o se sepa sobre él". Por otra parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado se ha quejado de que la propuesta de McConnell no sigue el precedente establecido en el juicio político contra Clinton, a pesar de que prometió que así sería.

"Las reglas de McConnell se apartan dramáticamente del precedente de Clinton en las formas diseñadas para evitar que el Senado y el pueblo estadounidense conozcan la verdad sobre las acciones del presidente Trump que justificaron su 'impeachment'", según Schumer.

"Las reglas de McConell se apartan del precedente de Clinton (...) para evitar que se conozca la verdad"

Asimismo, ha proporcionado diferencias concretas con el proceso a Clinton y ha señalado que la propuesta de la cámara alta "ni siquiera permite el simple paso básico de admitir el registro de la Cámara de representantes como evidencia en el juicio". "Está diciendo que no quiere escuchar ninguna de las pruebas existentes y que no quiere ninguna nueva evidencia", ha continuado, al tiempo que ha agregado que un juicio sin testigos, documentos o evidencias no es un juicio, sino "un encubrimiento".

En este sentido, ha acusado a McConnell de querer esconder las pruebas contra Trump, aludiendo a que "quiere que se entreguen los hechos clave en las primeras horas de la noche, simplemente porque no quiere que el pueblo estadounidense los escuche". "Claro y simple", ha zanjado. "Finalmente, la resolución de Clinton permitió el despido de los testigos sólo después de escuchar los argumentos", ha añadido Schumer, pero "esta resolución permite el despido en cualquier momento".

No obstante, ha asegurado que los demócratas podrán "imponer votos a testigos y documentos antes de que su resolución se apruebe mañana, y lo haremos". "La acusación es uno de los pocos poderes que tiene el Congreso cuando un presidente se extralimita. Limitar tanto el juicio político y hacerlo mucho menos serio es muy, muy equivocado y lucharemos con uñas y dientes", ha concluido.