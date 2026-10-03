Argentina ofrecerá la ciudadanía a cambio de una inversión de hasta 800.000 dólares: "¿Quiere ser argentino? Pues pague"

Los detalles Se contemplan dos vías para los solicitantes. La primera consiste en realizar una aportación no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro argentino. La segunda pasa por suscribir un título público de 800.000 dólares creado específicamente para este programa.

El Gobierno de Javier Milei ha lanzado un programa que permite a extranjeros obtener la ciudadanía argentina a cambio de una contribución económica o inversión en deuda pública. Presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la 'Argentina Week' en París, ofrece dos opciones: un pago de 350.000 dólares al Tesoro o la compra de un título público de 800.000 dólares. El objetivo es atraer capital extranjero y fortalecer las cuentas públicas, con una meta de captar 2.500 millones de dólares en cinco años. Las familias pueden participar con aportaciones adicionales, pero deben superar un proceso de evaluación y cumplir con controles de transparencia financiera.

"¿Quiere ser argentino? Pues pague". El Gobierno de Javier Milei ha anunciado un nuevo programa que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a cambio de una aportación económica o de una inversión en deuda pública. Esta iniciativa, presentada por el ministro de Economía Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la 'Argentina Week' celebrada en París, contempla dos vías para los solicitantes.

La primera consiste en realizar una aportación no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro argentino. La segunda pasa por suscribir un título público de 800.000 dólares creado específicamente para este programa.

El Gobierno argentino pretende así atraer capital extranjero y reforzar las cuentas públicas. Según Reuters, el Ejecutivo de Milei espera que el programa pueda captar hasta 2.500 millones de dólares durante los próximos cinco años.

Una familia de cuatro podría acceder por 500.000 dólares

El programa también contempla la posibilidad de que el solicitante principal incluya a determinados familiares. El cónyuge y los hijos podrán solicitar la ciudadanía mediante aportaciones adicionales. En concreto, el Gobierno establece una contribución de 100.000 dólares para el cónyuge y para los hijos de entre 18 y 25 años que sean solteros y no tengan hijos. Para los menores de 18 años, la aportación será de 25.000 dólares.

De esta manera, una familia formada por dos adultos y dos hijos menores de edad podría solicitar la ciudadanía mediante una aportación total de 500.000 dólares al Tesoro argentino. El dinero, sin embargo, no garantiza automáticamente la nacionalidad. Las autoridades argentinas aseguran que los solicitantes tendrán que superar un proceso de evaluación destinado a comprobar su identidad, sus antecedentes y el origen de los fondos.

El Gobierno afirma que aplicará controles de diligencia debida, transparencia financiera y prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siguiendo estándares internacionales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido