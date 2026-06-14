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La gasolina baja

Los precios del petróleo bajan a sus precios de marzo mientras miran de reojo al acuerdo EEUU-Irán

Los detalles laSexta ha acudido a estaciones de servicio durante este domingo y en la mayoría de ciudades sus gasolineras ofrecen los precios más bajos en cuatro meses.

Un trabajador reposta un coche en una gasolinera
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El inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha hecho esta semana que el diésel se haya colocado en mínimos desde el inicio de la guerra y ni siquiera el retraso en el acuerdo está provocando, por el momento, un encarecimiento en las estaciones de servicio.

Porque esta situación es algo que nuestros bolsillos no notaban desde hace cuatro meses. El precio del diésel se abarata y marca su precio más bajo desde que estalló la guerra en Irán.

laSexta ha salido a la calle a comprobarlo y a hacer la comparativa con los precios que marcaban los surtidores hace unos meses. A 14 de junio en Mungia (Bilbao), la gasolina se encuentra a 1,37 euros el litro y el diésel a 1,46 euros. Sin embargo, en marzo esa cifra llegó a superar los dos euros.

En Barcelona cuesta este domingo 1,61, es decir, son 15 céntimos por debajo los precios que se vieron hace tres meses. Una situación que se repite prácticamente igual en Valencia o Sevilla.

Y no solo el precio de la gasolina y el diésel se mantienen a la baja en comparación con marzo, sino también el petróleo. Al cierre de esta semana, el precio del Brent se situaba en 86 dólares, un precio que no veíamos desde el 6 de marzo.

Porque la realidad es que el precio del barril sube y baja continuamente al ritmo de los anuncios de Trump sobre el conflicto en Irán y ahora están en su punto más bajo en meses.

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