Del amor al odio al paso de Trump: la lista de los amigos y 'rivales' del presidente más polémico

El presidente Donald Trump es una figura polarizadora en la política internacional, con tantos aliados como detractores. Entre sus simpatizantes destacan líderes como Benjamín Netanyahu y Vladímir Putin. Sin embargo, su relación con Elon Musk se deterioró después de que el empresario cuestionara su ley fiscal. A pesar de ello, en 2026 han celebrado una "cena de reconciliación". Trump exige lealtad absoluta, castigando a quienes no la ofrecen, como Volodímir Zelenski. Su relación con España y la Unión Europea ha sido complicada, mientras que su conexión con líderes poderosos, como el emir de Arabia Saudí, permanece fuerte. La tensión con Irán sigue aumentando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene tantos amigos como enemigos y es que el líder republicano no deja indiferente a nadie, sea quien sea, tanto por su dudo talento para el baile como por sus decisiones políticas a nivel internacional.

Entre los aliados del magnate se encuentran todo tipo de simpatizantes, como el jefe israelí, Benjamín Netanyahu o Vladímir Putin.

Hace un año, Trump estrenaba nuevo mandato y un ídilico romance con nada más y nada menos que el empresario Elon Musk y, aunque todo iba viento en popa, su relación cambió. El tecnomagnate cuestionó la eficacia de la macro ley fiscal del presidente y traicionó su confianza.

Sin embargo, esta curiosa pareja ha estrenado 2026 con una "cena de reconciliación" y es que el presidente no acepta otra cosa que un servilismo sin fisuras. De hecho, más de uno ha pagado su ira y si no, que se lo digan al líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

También ha mantenido una relación complicada con España o la Unión Europea, que ha sido "muy mala" con el republicano, así como diferentes cómicos o periodistas.

Todos a los que Trump no considera un igual, parecen mantener las distancias con el estadounidense, no como al emir de Arabia Saudí, Mark Zuckerberg, Netanyahu o Putin, a quienes une el poder y la pugna por repartirse el mundo.

Si no, harán falta muchos halagos, mucho dinero e incluso la entrega de un Nobel de la Paz que para nada le pertenece. En caso de negarse a todo capricho del presidente, tu futuro podría ser el mismo que el del líder venezolano, Nicolás Maduro, que sigue prisionero en una cárcel federal de Nueva York. Ahora, Groenlandia es la siguiente en la lista y mientras, la tensión con Irán no deja de crecer.

