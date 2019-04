"América somos todos", la respuesta viral de la cerveza Corona al muro que planea Donald Trump

La marca de cerveza Corona le planta cara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una serie de anuncios publicitarios que defienden la unión de América y animan a derribar muros, en clara respuesta a los planes proteccionistas y nacionalistas del republicano.

En apenas cinco días, su comercial "Let's make America great again?" lleva más de 5,7 millones de visitas en Youtube, y es una clara respuesta al mensaje proferido por Donald Trump en múltiples ocasiones de querer "hacer América grande de nuevo". Como recuerda Corona, América "es la tierra de las oportunidades", pero no es solo Estados Unidos, tal y como enseña en un mapa al inicio del anuncio publicitario, sino todo el continente, desde Canadá hasta Argentina.

"Una tierra de más de mil millones de habitantes", recuerda a la audiencia, que es "salvaje, cultural y unida". "Somos la tierra de la mezcla", celebra, a pesar de que advierte que, hoy día, hablar de América genera "divisiones".

"Somos revolución constante, celebración innegable, somos todos, somos 35 Estados unidos, y hoy nos vestimos con un solo escudo, porque americanos somos todos, porque América siempre ha sido grande", apunta el anuncio con una música épica de fondo.

Al final del comercial, la marca, que forma parte del Grupo Modelo, insta a sus seguidores a visitar la página oficial para participar en un juego sobre "el escudo de América" y, en última instancia, "a desfronterizarse". Bajo el lema de "desfronterízate", Corona lleva meses animando a la gente a salir de su zona de confort con varios comerciales que apelan a las emociones del espectador.

En los últimos meses, no obstante, redoblaron el mensaje y le sumaron elementos de gran actualidad política. Hace dos meses, el actor mexicano Diego Luna protagonizó el vídeo "Derriba tus muros", que ha sido visto 6,8 millones de veces. "A todos nos molesta el muro que nos quieren construir, pero también deberían molestarnos los muros que tenemos acá y que no nos dejan avanzar", reclama e insta a no "victimizarse" y "tomar la vida por los cuernos".

Donald Trump firmó un decreto para comenzar "en meses" la construcción de una "gran barrera física en la frontera" entre México y Estados Unidos. Después de ello, el gobernante aseguró que la relación con México "va a ser mucho mejor" una vez construido el muro fronterizo y que va a tener "una estrecha coordinación" con el vecino del sur, en un acto en el Departamento de Seguridad Nacional.