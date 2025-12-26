Alemania descarta unirse "en un futuro próximo" a una fuerza internacional de paz para Gaza

Sí, pero... Trump anunció hace poco que el envío de tropas "iba a suceder muy pronto", pero por ahora ningún país ha confirmado su participación.

Alemania ha decidido no unirse, por ahora, a la fuerza internacional de paz en Gaza, según el ministro de Exteriores, Johann Wadephul. La población alemana no visualiza a sus soldados en Oriente Próximo. Aunque Trump anunció el envío inminente de tropas, ningún país ha confirmado su participación. Berlín está dispuesta a desempeñar un papel constructivo en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero aún no ha recibido una invitación oficial. Alemania ha solicitado la implementación urgente del plan de paz de EE.UU. para Gaza y ha expresado su preocupación por la división del enclave. Wadephul ha reconocido las dificultades para implementar el plan y ha pedido paciencia, condenando los nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania.

Alemania descarta unirse, de momento, a la fuerza internacional de paz en Gaza. El ministro de exteriores alemán, Johann Wadephul, ha asegurado que la población alemana no se imagina a sus soldados en la región. Trump anunció hace poco que el envío de tropas "iba a suceder muy pronto", pero por ahora ningún país ha confirmado su participación.

De esta forma, las autoridades de Alemania han dejado, al menos "en un futuro próximo", a los militares alemanes "al margen". El ministro de Exteriores ha aseverado que "mucha gente no puede imaginar que militares alemanes desempeñen funciones de ese tipo en la región" de Oriente Próximo.

"Alemania está dispuesta a desempeñar un papel constructivo en las estructuras recogidas en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, como en la formación de un consejo de paz. Sin embargo, Berlín aún no ha recibido una invitación oficial para participar en dicho consejo", ha explicado.

Aún así, Berlín ha pedido la puesta en marcha "cuanto antes" de la segunda fase del plan de paz propuesto por Estados Unidos para el enclave palestino. "No debemos permitir que la actual división de Gaza, con una parte controlada por el Ejército israelí y la otra cada vez más controlada por Hamás, se vuelva permanente", ha alertado.

Wadephul ha reconocido que existen dificultades para implementar el plan de paz y ha pedido paciencia. "Aunque deseemos que esto termine mañana, debemos prepararnos para el hecho de que seguirá siendo un proceso largo". Hamás sigue activo "política y militarmente", e incluso "podría estar recuperándose", ha sostenido.

"Actualmente, aún estamos muy lejos de poder iniciar el proceso de reconstrucción en la Franja de Gaza", ha lamentado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Alemania puede asumir "un papel de mediación que tenga en cuenta la seguridad de Israel y se base en la relación entre las partes".

El ministro ha condenado, sin embargo, el anuncio del Gobierno israelí sobre la posibilidad de aprobar casi una veintena de nuevos asentamientos en Cisjordania, una medida que ha rechazado. "A largo plazo, la mejor solución sería la de los dos Estados. La expansión de los asentamientos amenaza con imposibilitar esto", ha zanjado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.