En las imágenes que llevan desde ciudades ucranianas como Kyiv es común ver a la gente refugiada de las bombas en las instalaciones subterráneas que ofrecen las estaciones de metro. Sin embargo, es precisamente esto lo que Alemania prevé hacer si sufre un ataque. Por primera vez desde la Guerra Fría, el país ha actualizado sus planes en caso de guerra, con medidas entre las que se incluyen el servicio militar obligatorio o las cartillas de racionamiento. Todo, por la creciente tensión entre Rusia y la OTAN.

La noticia se conoció tras el Consejo de Ministros alemán donde se aprobaron las nuevas directrices para reforzar la defensa militar y civil con una clara descripción de las medidas y estructuras necesarias que incluye un reparto de funciones y responsabilidades para garantizar la independencia y soberanía de Alemania ante posibles crisis y conflictos.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, aludió en un comunicado a la actual situación agravada de amenazas, tanto en el ciberespacio como con drones sobre recintos de la 'Bundeswehr' -las fuerzas armadas alemanas-, campañas de desinformación y sabotajes clásicos. Pistorius subrayó la importancia de responder a estas amenazas en conjunto desde todas las esferas, para lo cual los ministerios competentes mantienen un estrecho diálogo permanente.

"La defensa global de Alemania es una tarea a la que todos debemos contribuir, tanto las instituciones estatales y civiles como cada uno de nosotros. Necesitamos una sociedad resiliente que pueda hacer frente a los desafíos", declaró el titular de Defensa del canciller Olaf Scholz.

Pistorius agradeció las valiosas contribuciones que ya hacen muchas personas desde organizaciones como el Servicio Técnico de Ayuda (THW), la Cruz Roja Alemana (DRK) o los reservistas del Ejército. En lo que respecta a la contribución militar a la defensa global del país, Pistorius aludió al plan operativo desarrollado con expertos de todas las áreas de la 'Bundeswehr' en un grupo conjunto de planificación formado por el Gobierno federal, los estados federados y las autoridades locales, así como los servicios de emergencia y el sector privado.

"Este plan establece quién debe asumir qué tarea en cada escenario de crisis. Actualmente estamos coordinando este plan a todos los niveles políticos y sociales pertinentes", resumió Pistorius. La titular del Interior, Nancy Faeser, destacó que con las nuevas directrices marco para la defensa global (RRGV), que actualizan las de 1989, el gobierno apuesta por una "seguridad integrada" en la que todos los niveles de gobierno deben colaborar estrechamente y la defensa militar y civil queda estrechamente interconectada.

"Tenemos una situación de seguridad completamente diferente desde la agresión rusa, sobre todo para nuestros socios orientales de la UE y de la OTAN, como en los países bálticos, pero también para nosotros como consecuencia de amenazas híbridas como los ciberataques, el espionaje y la desinformación", señaló.

Por ello, "además de todas las medidas de protección adoptadas por nuestras autoridades de seguridad y de la disuasión y defensa militar, debemos reforzar aún más la protección civil", añadió. Entre las novedades de las directrices actualizadas destaca también el cambio del papel de Alemania como aliado de la OTAN al haber pasado de ser un Estado en primera línea a convertirse en "centro neurálgico de las fuerzas armadas aliadas en el corazón de Europa".

De esta manera, según el comunicado ministerial, las medidas de apoyo civil a la 'Bundeswehr' en situaciones de emergencia se extienden ahora también a las fuerzas armadas aliadas.

Durante la misma jornada, Pistorius hizo un llamamiento en reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas germanas para que estén preparadas para una eventual guerra en 2029. "Debemos estar preparados para la guerra en 2029", enfatizó el socialdemócrata durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja del Parlamento alemán. "Debemos actuar como elemento disuasorio para evitar que ocurra lo peor", insitió Pistorius.

Para ello, las finanzas, el material y el personal son fundamentales. "En caso de emergencia necesitamos hombres y mujeres jóvenes que puedan defender este país", afirmó a la vez que consideró necesaria "una nueva forma de servicio militar", que "no puede estar completamente libre de obligaciones", es decir, no puede ser totalmente voluntario. En Alemania, el servicio militar obligatorio se suspendió en 2011, pero Pistorius ha prometido presentar propuestas para su posible reintroducción, al menos de forma parcial.

El titular de Defensa también reiteró que no enviará soldados a Ucrania, a la pregunta del diputado del partido ultraderechista Afd Rüdiger Lucassen sobre las consideraciones del Gobierno francés sobre el envío de instructores galos a ese país. "Las respuestas a sus preguntas son no y no", recalcó Pistorius