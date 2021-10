El actor Alec Baldwin habría disparado una pistola Colt del calibre 45 cargada con una bala de plomo real en el rodaje en el que falleció la directora de fotografía Halyna Hutchins y el director, Joel Souza, resultó herido. Así lo han indicado este miércoles las autoridades, durante una rueda de prensa celebrada seis días después del suceso.

De momento, no se han presentado cargos, pero la Fiscalía no descarta presentarlos contra ninguno de los implicados, según ha indicado la fiscal del distrito, Mary Carmack-Altwies, que ha apuntado que las pesquisas todavía no han concluido y que "todas las opciones están sobre la mesa".

En cuanto al arma, el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, ha indicado que está en posesión de las autoridades y que la bala se ha recuperado del hombro de Souza. Según Mendoza, la misma bala sería la que impactó a Hutchins. En el lugar del presunto accidente mortal se han recuperado más "posibles balas reales", que serán analizadas por expertos en balística.

En el lugar de los hechos se han encontrado hasta 600 pruebas, incluyendo tres armas de fuego, 500 balas de munición y varias prendas de ropa y accesorios. Algunas de estas pruebas han sido enviadas a un laboratorio del FBI en Virginia para su análisis. Según Mendoza, la munición encontrada incluye balas de fogueo, balas falsas y balas sospechosas de ser de verdad.

La pistola en cuestión, ha detallado, es un revólver F Lli PiettaLong Colt y se cree que la bala que disparó era real. "Se disparó desde el arma y causó heridas. Eso nos lleva a pensar que es una bala real," ha indicado el sheriff, que ha apuntado que Baldwin está cooperando con la investigación. "Obviamente es la persona que disparó el arma", ha señalado Mendoza, que ha agregado que el actor "es una parte activa de esta investigación".

Además, a juicio del sheriff Mendoza, existía "complacencia" en el set con respecto a las armas de fuego. Antes del incidente, operadores de cámara se habían marchado del set para protestar por las condiciones de trabajo. Según las autoridades, el ayudante del director, David Halls, le pasó a Baldwin una pistola que el actor creía segura. Halls, a su vez, la tomó de un carro utilizado por la armera Hannah Gutierrez, que era la encargada de supervisar las armas de fuego.

Baldwin se encontraba apuntando con un revólver a cámara cuando el arma se disparó, de acuerdo con documentos judiciales. Por su parte, los productores de la película han contratado al despacho de abogados Jenner & Block para investigar lo ocurrido.