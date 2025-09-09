Alberto Ibáñez (Compromís) pide la entrada de tropas en Gaza para frenar a Israel: "No solo valen las vías diplomáticas"

¿Qué ha dicho? El diputado ve "insuficientes" las medidas planteadas por el Gobierno contra Israel y pide ser "valientes y ágiles". "No podemos leer lo que está ocurriendo en Gaza desde la pulcritud técnica", añade.

Las medidas contra Israel por el conflicto en Gaza han generado disconformidad en algunos miembros de la coalición. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, ha propuesto que las fuerzas armadas internacionales intervengan en la Franja para detener al Ejército israelí, sugiriendo que España solicite autorización a la ONU para tal acción. Ibáñez critica la situación, calificándola de "nazismo" y considera insuficientes las vías diplomáticas. Aunque su propuesta es personal, otros eurodiputados también han pedido intervención militar. Àgueda Micó, portavoz de la coalición, rechaza la intervención militar, proponiendo sanciones económicas y comerciales contra Israel y denunciar a responsables ante tribunales internacionales.

Las medidas anunciadas este lunes contra Israel por el genocidio en la Franja de Gaza no parecen suficientes para algunos miembros de la coalición. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha dado un paso más allá este martes pidiendo que las fuerzas armadas de los Estados entren en la Franja para frenar al Ejército de Israel.

"España debería pedir autorización a la ONU para que una coalición de diferentes Estados pueda intervenir y defender, obviamente, a un pueblo que está siendo masacrado", defiende Ibáñez, que cree que ya "no solo valen las vías diplomáticas".

"Se asesina a niñas de 4 años con la excusa de que van a ser terroristas el día de mañana porque tienen un gen. Eso es nazismo. No vale resolver como cualquier otro conflicto", critica el diputado.

Ibáñez ha aclarado que se trata de una medida realizada a título personal y no de su formación, aunque añade que ya hay eurodiputados que han reclamado intervenir militarmente en la Franja de Gaza.

Àgueda Micó, portavoz de la coalición, opinó que las intervenciones militares "no son la mejor forma de afrontar una situación tan complicada como esta", apostando por romper el acuerdo europeo de asociación, prohibir a todas las empresas españolas que hagan negocios con "un Estado genocida", imponer sanciones económicas y "cortar toda relación comercial que financie indirectamente la ocupación y el exterminio que está habiendo", y denunciar ante los tribunales internacionales a todos los responsables de los estados y las empresas que "están financiando o que no están impidiendo que en estos momentos haya un genocidio en marcha en Gaza".