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Acto terrorista

Abatido un menor tras atacar con dos cuchillos a un agente frente a la embajada de Israel en Belgrado

Los detalles El ministro del Interior serbio ha calificado el suceso de acto terrorista y ha informado que se ha elevado al máximo la alerta terrorista en el país balcánico tras este suceso.

Agentes de la policía antidisturbios serbia en una imagen de archivo Agentes de la policía antidisturbios serbia en una imagen de archivoAgencia AP

Un menor armado con dos cuchillos fue abatido a tiros en la madrugada de este miércoles después de que atacara a un policía que custodiaba la embajada de Israel en Belgrado, informó el ministro del Interior serbio, Ivica Dacic.

"El ataque tuvo lugar alrededor de las 00:15 hora local (23:15 GMT del martes)", declaró el titular en un comunicado en el que calificó el suceso de acto terrorista e informó que se ha elevado al máximo la alerta terrorista en el país balcánico tras este suceso.

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