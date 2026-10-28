Trump hace suya la victoria de Netanyahu en las elecciones: "Todo ha ocurrido después de mi respaldo"

Los detalles Hablando de sí mismo en tercera persona, el mandatario estadounidense, que dice querer "lo que es bueno para Oriente Medio, Israel y los Estados Unidos" celebra que Netanyahu no haya sufrido "una derrota decisiva".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su respaldo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue decisivo para evitar una "derrota decisiva" en las elecciones del martes. Según las proyecciones, el Likud lidera el escrutinio parcial, pero no alcanza la mayoría necesaria para gobernar. Trump destacó en su red social, Truth Social, que su apoyo cambió la tendencia electoral, convirtiendo una posible derrota en un empate o incluso en una victoria para Netanyahu. El mensaje, firmado por Irving C. Schwartz, no aclara quién es esta persona. Con el 42 % de los votos escrutados, el Likud se sitúa en primer lugar con el 21,7 % de los votos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó este miércoles que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya evitado una "derrota decisiva" en las elecciones del martes, en las que el Likud lidera el escrutinio parcial pero sin que su bloque alcance la mayoría para gobernar, según las proyecciones.

"Cuando el presidente Trump respaldó a Bibi Netanyahu, cambió toda la tendencia, y ahora, en lugar de una derrota decisiva de un gran primer ministro, parece un gran empate remontado desde atrás, o incluso una VICTORIA para Netanyahu", señala el mensaje, publicado en la red social de Trump, Truth Social.

"Todo ocurrió DESPUÉS del respaldo del presidente Trump, que solo quiere lo que es bueno para Oriente Medio, Israel y los Estados Unidos de América", añade el texto, que habla de Trump en tercera persona.

El mensaje aparece entrecomillado y firmado con el nombre de Irving C. Schwartz, sin que el presidente estadounidense aclare quién es ni si se trata de una cita de terceros.

Con más del 55% de los votos escrutados, el Likud de Netanyahu se sitúa en primer lugar de los sufragios, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot y de la alianza de partidos árabes Lista Conjunta, según los datos de la Comisión Electoral Central.

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna no otorgan al bloque de Netanyahu la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar. El bloque opositor le superaría en escaños, pero tampoco alcanzaría la mayoría, según las proyecciones.

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