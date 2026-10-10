Abaten a tiros a un hombre armado que secuestró a 13 niños en una escuela de Brasil

Integrantes de la Policía Militar de Curitiba captados al entrar en la escuela donde los niños fueron secuestrados

Los detalles El asaltante se atrincheró en una de las aulas tras rociar la sala con combustible con la intención de prenderla fuego. Por su parte, la Policía rescató a los menores tras más de dos horas.

Un hombre armado con un cuchillo mantuvo como rehenes a 13 niños en una escuela de Curitiba, Brasil, y fue abatido por las fuerzas de seguridad tras más de dos horas de negociación, informó la Policía local. El asaltante irrumpió en la escuela, roció combustible en un aula y se atrincheró con la intención de prender fuego. El resto de alumnos y personal docente fueron evacuados sin heridos. Tras agotarse la negociación, el hombre fue abatido y los niños rescatados sin heridas de gravedad. Las autoridades investigan los motivos del ataque y su posible relación con la institución.

Un hombre armado con un cuchillo que mantenía como rehenes a 13 niños en una escuela de Curitiba, ciudad ubicada en el sureste de Brasil, ha sido abatido por las fuerzas de seguridad tras más de dos horas de intentos de negociación, según ha informado la Policía local.

El asaltante irrumpió en las instalaciones escolares durante la tarde del viernes y se atrincheró en una de las aulas tras rociar la sala con combustible con la intención de prenderla fuego.

Tras ello, el resto de los alumnos y el personal docente de las aulas pudieron ser evacuados de urgencia, sin registrar heridos, mientras efectivos de las fuerzas especiales acordonaron el perímetro y desplegaron un operativo aéreo.

Finalmente, tras agotarse la vía de la negociación, el hombre fue abatido por las fuerzas de seguridad, mientras que los 13 menores secuestrados, que no sufrieron heridas de gravedad, fueron rescatados, según ha confirmado la Policía.

Una vez se produjo el rescate, el Ayuntamiento de Curitiba y los servicios de emergencia desplegaron equipos médicos y de asistencia psicológica especializada para atender a los niños liberados, a sus familias y al personal del centro.

Las autoridades locales han abierto una investigación para determinar los motivos del ataque y verificar si el individuo guardaba alguna relación con la institución educativa.

El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente. En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y durante el tiroteo que se desató murieron dos alumnos.

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