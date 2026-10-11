Hasta 2.000 kilómetros de alcance sin GPS ni piloto: así son los drones Irifi de Marruecos que tienen a España en su radio de acción

Los detalles El país ha firmado la adquisición y fabricación de estos aparatos, más precisos que los usados en Irán o Ucrania, en Marrakech. Defenderse de este tipo de armas es muy complicado.

Marruecos ha autorizado la compra y producción de drones Irifi, similares a los Shaheb utilizados en conflictos como Ucrania e Irán, pero con mayor precisión. Estos drones, que se fabricarán a partir de 2027, pueden volar hasta 2.000 kilómetros sin necesidad de GPS ni piloto, lo que sitúa a España dentro de su radio de acción. Son armas difíciles de contrarrestar, como se ha demostrado en conflictos recientes, y representan un claro indicio del rearme marroquí. La firma de su compra y producción se realizó en el salón aéreo de Marrakech.

Marruecos ha dado luz verde a la compra y producción de drones Irifi. De unos aparatos no tripulados similares a los Shaheb que tanto se han usado en Ucrania y en Irán y que son incluso más precisos. Será en 2027 cuando la maquinaria marroquí fabrique un armamento que podría poner en apuros a España en caso de un posible conflicto.

Porque estos aparatos pueden alcanzar los 2.000 kilómetros sin GPS y sin piloto, estando España totalmente dentro de su radio de acción.

Son armas de las que es muy complicado defenderse, como se ha visto en los conflictos recientes, en un claro mensaje de rearme del régimen marroquí de cara al futuro.

Su compra y producción ya se ha firmado, dentro del contexto del salón aéreo de Marrakech.

Así pues, Marruecos ha dado un paso hacia la fabricación y compra de armamento sofisticado usado en conflictos como Ucrania e Irán, con drones más precisos que los Shaheb que tienen una autonomía de vuelo de 2.000 kilómetros de distancia.

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