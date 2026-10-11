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Mejores que los Shaheb

Hasta 2.000 kilómetros de alcance sin GPS ni piloto: así son los drones Irifi de Marruecos que tienen a España en su radio de acción

Los detalles El país ha firmado la adquisición y fabricación de estos aparatos, más precisos que los usados en Irán o Ucrania, en Marrakech. Defenderse de este tipo de armas es muy complicado.

Radio de acción de los drones Irifi
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Marruecos ha dado luz verde a la compra y producción de drones Irifi. De unos aparatos no tripulados similares a los Shaheb que tanto se han usado en Ucrania y en Irán y que son incluso más precisos. Será en 2027 cuando la maquinaria marroquí fabrique un armamento que podría poner en apuros a España en caso de un posible conflicto.

Porque estos aparatos pueden alcanzar los 2.000 kilómetros sin GPS y sin piloto, estando España totalmente dentro de su radio de acción.

Son armas de las que es muy complicado defenderse, como se ha visto en los conflictos recientes, en un claro mensaje de rearme del régimen marroquí de cara al futuro.

Su compra y producción ya se ha firmado, dentro del contexto del salón aéreo de Marrakech.

Así pues, Marruecos ha dado un paso hacia la fabricación y compra de armamento sofisticado usado en conflictos como Ucrania e Irán, con drones más precisos que los Shaheb que tienen una autonomía de vuelo de 2.000 kilómetros de distancia.

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