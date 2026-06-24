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el trato a los delatores

De los 180 días de Italia al 'principio de oportunidad' de Estados Unidos: así se trata a los delatores en otros países

Los detalles Naciones Unidas y la Unión Europea ha recomendado incentivar a los delatores, especialmente en casos de corrupción, de terrorismo y de crimen organizado.

De los 180 días de Italia al 'principio de oportunidad' de Estados Unidos: así se trata a los delatores en otros países
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Al empresario Víctor de Aldama lo pillaron con el carrito del helado y por eso cantó. Este miércoles hay nueva entrega de la polémica por la condena a cuatro años y medio sin prisión por haber colaborado con la Justicia al comisionista en el caso mascarillas. Él cantó cuando ya le habían pillado y el debate social, que no el jurídico, es ahora si eso tiene mérito o no. Así es como hacen en otros países.

En Italia, un país muy de helados, querían acabar con el terrorismo de los 70 y fue de los primeros en aprobar medidas para los delatores. Luego se aplicó a la mafia y luego al crimen organizado. Allí, a los delatores, los colaboradores, los 'pentito', los arrepentidos, les dan 180 días para decidirse a colaborar. Si lo hacen, la cadena perpetua pasa a penas de 12 a 20 años, las condenas ordinarias pasan a un tercio o la mitad y hay beneficios penitenciarios y de protección si hiciera falta.

En un país de cultura distinta a la italiana, como Alemania, la condena permanente revisable, o sea, en la práctica, una cadena perpetua, se reduce a penas de entre tres y 15 años. Las penas ordinarias se reducen tres cuartos. Y si se estima que la pena solicitada, la que que puede fallarse, es inferior a tres años, se puede condenar, considerar culpable sin pena, sin castigo, o, incluso, se puede archivar el caso. Todo esto según lo que considere el juez. Es facultativo.

Esto ocurre en países de Europa, pero Estados Unidos es el rey del 'principio de oportunidad'. Esto quiere decir que uno tiene que valorar. ¿Persigo todos los delitos y a todos los delincuentes empleando el tiempo y los recursos necesarios sin la seguridad de conseguir una condena o llego a un pacto con algún delincuente y me olvido de juzgarlo y de su delito para con su confesión cazar con seguridad a otro que me interese más? En Estados Unidos son muy del pacto, de ir a la oportunidad, y eso hace que la Fiscalía acuerde con los colaboradores todo tipo de beneficios.

Naciones Unidas y la Unión Europea ha recomendado incentivar a los delatores, premiarlos. Especialmente en casos de corrupción, de terrorismo y de crimen organizado porque igual funciona. El profesor Jesús Martin analizó casos de delitos económicos durante 15 años y observó que cuando hay incentivos a los delatores, aumentan los acusados y las condenas.

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