El temporal de viento azota varias comunidades, dejando rachas de más de 170 kilómetros por hora en Cataluña

Los detalles En Lleida, tres personas han resultado heridas tras desprenderse una plancha metálica de una caravana en un camping. Además, en Girona, un árbol ha caído dentro de una vivienda.

El inicio de la Semana Santa ha estado marcado por la presencia del sol, aunque fuertes rachas de viento han afectado a varias regiones, especialmente en Cataluña, donde se han registrado vientos de hasta 169 km/h, causando seis heridos. En Girona, un árbol cayó sobre una vivienda, dañando la valla y bloqueando el paso. En Lleida, una mujer y dos menores resultaron heridos en un camping por una plancha metálica desprendida. En Totana, Murcia, el viento complica la extinción de un incendio que ha arrasado más de 400 hectáreas. En el litoral, Menorca ha registrado olas de más de diez metros.

El sol nos está acompañando en el inicio de la Semana Santa, aunque algunos puntos del país están sufriendo fuertes rachas de viento, como es el caso de Cataluña, donde han llegado a los 169 kilómetros por hora y han dejado seis heridos.

En Girona, un árbol ha caído dentro de una vivienda. El tronco ha destrozado la valla y ha quedado sobresaliendo hacia la acera, dificultando el paso de los peatones. Además, allí las tejas de una iglesia no han aguantado y han ido desprendiéndose una tras otra, en un efecto dominó. Mientras, en Playa de Aro los contenedores han salido despedidos por la fuerza del aire.

Además, una mujer y dos menores han resultado heridos en un camping de Lleida tras desprenderse una plancha metálica de una caravana. Y en otro camping, un hombre ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia después de que le cayera la rama de un árbol.

Precisamente, las ráfagas de viento están dificultando las labores de extinción de un incendio en Totana, Murcia. Ya son más de 400 las hectáreas arrasadas y los Bomberos continúan trabajando en la zona para intentar sofocar el fuego, que avanza rápidamente.

El temporal también ha golpeado el litoral. En Menorca, las olas han superado los diez metros de altura. Y del mar a la montaña, porque en Mallorca árboles y carreteras han quedado completamente cubiertos. En Lleida, la nieve incluso se ha colado en el interior de viviendas.

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