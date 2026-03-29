Tres personas heridas al caerles la lamina de una techumbre en Camarasa, Lleida

El contexto Este fin de semana se está viviendo un episodio de fuerte viento en Cataluña en el que se han registrado rachas que llegan a los 160 kilómetros por hora, como se ha registrado en Portbou (Girona).

En Camarasa (Lleida), una mujer de 60 años y dos menores resultaron heridos de forma menos grave cuando una lámina de techumbre, arrancada por el viento, los alcanzó en un camping. El Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat trasladó a la mujer al hospital Arnau de Vilanova en Lleida. El incidente ocurrió debido al temporal de viento que azota Cataluña, con rachas de hasta 160 km/h en Portbou (Girona). El plan Ventcat sigue activo, previendo fuertes vientos hasta el martes, afectando especialmente al Pirineo, Alt Empordà y otras comarcas catalanas. Protección Civil emitió alertas a los residentes.

Tres personas, una mujer y dos menores, han resultado en estado menos grave al ser alcanzadas por la lamina de una techumbre que el viento ha arrancado en un campin en Camarasa (Lleida), según ha informado el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat.

Fuentes de Protección Civil han informado a la Agencia Efe de que el suceso ha tenido lugar este mediodía como consecuencia del temporal de viento que sopla este domingo en Cataluña, y que en el lugar del accidente trabajan en estos momentos diversos cuerpos de emergencias.

Sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han trasladado a la mujer, de 60 años, en estado menos grave al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, y están atendiendo a dos menores.

Rachas huracanadas

Este fin de semana se está viviendo un episodio de fuerte viento en Cataluña que ha dejado hasta el mediodía de este domingo 601 llamadas al teléfono de emergencias por las fuertes rachas que han alcanzado los 160 kilómetros por hora en Portbou (Girona).

De hecho, se mantiene activado el plan Ventcat y las previsiones indican que el episodio se alargará hasta el martes, con viento fuerte en el extemo sur, en el Baix Ebre y el Montisà (Tarragona) y la franja norte, en el Pirineo y Alt Empordà (Girona).

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) se esperan rachas de viento superiores a los 125 km/h este domingo, con especial afectación en el tercio norte y en el este, concretamente en las comarcas del Alt Empordà (Girona), Berguedà (Barcelona), norte de la Cerdanya (Girona), Garrotxa (Girona), Ripollès (Girona) y Solsonès (Lleida) y el viernes se envió una alerta de Protecció Civil a los móviles de estas zonas.

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