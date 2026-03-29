Un incendio en Sierra Espuña moviliza efectivos de la UME: el fuego se ha avivado por el viento

Los detalles El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado que se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil.

Este domingo, los bomberos enfrentan un incendio forestal en Sierra Espuña, Murcia, complicado por el fuerte viento. Se ha activado el Plan Infomur y se ha solicitado la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Al mediodía, se alertó sobre el fuego cerca de El Llano de las Cabras, en Totana, lo que movilizó a bomberos de varios parques y helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. El Gobierno regional también ha pedido dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica. Francisco Lucas, delegado del Gobierno en Murcia, enfatizó la importancia de la coordinación entre administraciones.

Los Bomberos trabajan este domingo en el incendio forestaldeclarado en Sierra Espuña (Murcia) cuya extinción se ha complicado por el fuerte viento en la zona, por lo que se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales de la Región de Murcia (Plan Infomur) y se ha llamado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para que colaboren en la situación.

Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, alrededor del mediodía se recibían varias llamadas alertando del fuego en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras, en Totana. Ante el riesgo de propagación se ha activado un dispositivo de respuesta que ha movilizado a efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de los parques de Lorca y Alhama/Totana.

Junto a ellos, el despliegue ha contado con la participación de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y brigadas forestales procedentes de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín, y Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de Lorca, Molina de Segura y Alhama/Totana.

Dos hidroaviones

No obstante, pasadas las 14:00 horas, el Ejecutivo regional ha solicitado

Dos hidroaviones

y se ha contactado con la Unidad Militar de Emergencias (UME) para poder desplegarse con más rapidez.

Con el fuego avivado por las fuertes rachas de viento, el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado que la UME se suma a las labores de extinción. "Reitero la necesidad de que el presidente regional, Fernando López Miras, convoque de inmediato el Centro de Coordinación porque en una emergencia, la coordinación entre administraciones es esencial", ha dicho Lucas en su red social.

Ante la rápida propagación del fuego, se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales de la Región de Murcia (Plan Infomur).

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