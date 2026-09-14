Otro día de calor en casi toda España: Andalucía, Extremadura, Galicia y otras comunidades, en avisos

Los detalles Según informa la AEMET, el calor mantiene este lunes en aviso amarillo (peligro bajo) a las comunidades del norte peninsular, Asturias, Cantabria y Galicia, a Extremadura y Canarias por altas temperaturas que alcanzarán hasta 38 grados, además de las provincias de Sevilla y Girona.

Continúa el calor esta tercera semana de septiembre, siendo especialmente las jornadas del lunes y el martes (14 y 15) muy cálidas, tanto que incluso podemos acercarnos hasta los 40 grados en algunos puntos del país.

Este lunes, las temperaturas seguirán subiendo, sobre todo en el norte, que será el día más cálido de este episodio en todo el Cantábrico con 39 grados en Ourense, y más de 30 en capitales como Oviedo o Bilbao.

Por su lado, en el resto de la Península, podremos ver hasta 35 y 38 grados, incluso en puntos del suroeste, hasta 39: en Badajoz se alcanzarán los 38 grados, igual que en Sevilla y 35 en ciudades como Ciudad Real, Toledo o Zaragoza.

En total, hasta seis comunidades estarán en avisos por calor: Cataluña, Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia y las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, en Canarias. En concreto, y según informa la AEMET, "el calor mantiene este lunes en aviso amarillo (peligro bajo) a las comunidades del norte peninsular, Asturias, Cantabria y Galicia, a Extremadura y Canarias por altas temperaturas que alcanzarán hasta 38 grados, además de las provincias de Sevilla y Girona.

Por otro lado, este martes será día muy tranquilo: por la mañana esperaremos sol en todo el país, también en Canarias y por la tarde empezará a entrar un pequeño frente por el Cantábrico que va a dejar algunas lluvias, que no serán fuertes, en Galicia, Asturias y en Cantabria; al final del día también, en algunos puntos del País Vasco.

Por su lado, ya el miércoles, las temperaturas se desplomarán en buena parte del norte, también del centro e incluso del este del país.

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