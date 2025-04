¿Ya es oficial? El tiempo en Semana Santa deja en vilo a media España

Que en invierno hace frío y en verano, calor es una máxima que hace tiempo que no es del todo real. Sí siguen siendo tendencias, pero el cambio climático ha hecho que los fenómenos atmosféricos cambien drásticamente, con inviernos más cálidos o fuertes tormentas veraniegas que, si bien no son extrañas, son más fuertes de lo que eran. Lo que sí permanece es la volatilidad de la estación templada. La primavera de 2025 arrancó con una borrasca, 'Martinho', que dejó mucha agua y las primeras semanas de la estación primaveral ha visto de todo: una borrasca tras otra, días de sol...

En plena primavera tiene lugar la Semana Santa, vacaciones para muchos pero días especiales para muchos otros, que preparan con mimo y esmero las procesiones que cada año reúnen a miles de fieles (y no fieles) en las calles. Así que si para algunos el tiempo es importante, para ellos lo es más. En 2024, Sevilla vivió su primera Semana Santa sin Madrugá en 13 años: con el cielo encapotado y a espera del agua, las hermandades no salieron en procesión. Pero no fue la única.

Es por eso que desde hace semanas, la previsión meteorológica para Semana Santa es casi lo más importante para muchos. Pero aunque las previsiones suelen acertar, hay que saber cuándo buscar esta información. A finales de marzo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anunció la llegada de un mes de abril lluvioso, pero su portavoz, Rubén del Campo, tuvo que salir a matizar estos datos: "Todavía faltan un poco más de dos semanas y, desde luego, con estos plazos, y especialmente en primavera, que la atmósfera está mucho más dinámica, no somos capaces de saber qué va a pasar".

No es incapacidad para realizar una previsión meteorológica, sino conocimiento de la meteorología. "La primavera es la estación en la que más cambiante es el tiempo", recordó entonces Del Campo. Y así lo sostienen desde la AEMET, a semana y media de que arranquen las procesiones de Semana Santa. Sí, se prevé lluvia, pero todavía es pronto para decir cuánta y dónde.

"La Semana Santa podría ser lluviosa; pero no se pueden concretar aún las zonas y días en los que llovería. En primavera, estas predicciones a largo plazo pueden variar todavía significativamente", insistían el viernes 4 de abril, a casi dos semanas del Jueves Santo. A día de hoy, no hay nada oficial sobre la previsión meteorológica para Semana Santa. No sólo eso, sino que nunca nada es oficial: no hay que olvidar que el pronóstico del tiempo sirve para predecir el tiempo, pero la fiabilidad de las previsiones depende, en gran medida, del momento en el que se hagan.

Para predecir el tiempo, se recurre a los datos históricos y se utiliza la tecnología disponible para determinar patrones futuros. La tecnología ha avanzado lo suficiente como para decir que las previsiones meteorológicas son altamente fiables, pero nunca lo son al 100%. Tampoco ninguna agencia meteorológica se atreverá a afirmar con rotundidad, al 100%, una predicción del tiempo.

Según información recopilada por el FIRMM, una previsión meteorológica a siete días es fiable el 80% de las veces, porcentaje que aumenta al 90% con cinco días de antelación. Sin embargo, las previsiones a diez días coinciden con la realidad solamente el 50% de las veces. La AEMET ha tenido que defenderse continuamente de ataques contra su precisión en las previsiones. Los más recientes, sobre su predicción de un invierno cálido y seco, publicada en diciembre, y que es una realidad pese a las intensas lluvias registradas en todo el país.

Rubén del Campo ha tenido que salir a dar voz a la agencia para explicar que si bien las predicciones de la AEMET coincidieron con lo que ocurrió en la realidad, los modelos de predicción estacional suelen ser más sencillos a la hora de predecir temperaturas, y no tanto en cuanto a precipitaciones, especialmente en "nuestras latitudes". A esto se suma, además, que pueden estar cumpliéndose los pronósticos de trimestre seco durante toda la estación "y que un solo episodio de pocos días deje tanta lluvia que eche al traste la predicción".

Pero entonces, ¿qué tiempo hará en Semana Santa?

Si aun así quieres saber qué tiempo hará en Semana Santa, habrá que esperar a estar más cerca de las vacaciones para conocer las previsiones con más claridad. La AEMET tiene una previsión estacional, que apunta a que el trimestre entre abril y junio sea, probablemente, más cálido de lo normal en toda España, especialmente en zonas costeras.

En cuanto a las precipitaciones, ya señalaron entonces que "no hay una tendencia clara" y que hay las mismas probabilidades de que sea "más seco de lo normal" que de que sea "más húmedo". Ahora, la semana previa a la Semana Santa sí se espera que al menos, finalice con lluvias generalizadas.