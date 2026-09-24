El Niño podría causar 451.000 muertes adicionales por calor en el mundo, según científicos

Imagen de archivo. Playas formadas por la falta de agua a consecuencia del fenómeno de El Niño.

Los detalles Un informe del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago ha mostrado que más de 400.000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal.

Los efectos del cambio climático siguen haciendo mella en el planeta. Si hace apenas unas semanas, la Organización Meteorológica Mundial alertaba que El Niño se va a intensificar hasta febrero de 2027, ahora, un informe del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago, presentado este miércoles, señala que más de 400.000 personas (unas 451.000 personas) más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses (de junio 2026 a febrero 2027) de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal.

Los científicos prevén, así, que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, debido en gran medida al actual 'Súper El Niño'.

De este modo, y según las proyecciones, estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal.

Según muestra el estudio, "en la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro, exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas, antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos".

Así, los investigadores creen que las cifras de muertes "aumenten aún más" de las 451.000, especialmente porque los efectos, como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor, se prolongarán hasta junio y julio de 2027.

Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65.000 muertes relacionadas con el calor.

Por último, los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40.000 muertes en total, mientras que Brasil podría experimentar hasta 13.300 muertes por calor en esos nueve meses.

En Estados Unidos, los científicos proyectan que El Niño podría dejar hasta 3.500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas. Colombia yVenezuela se exponen a registrar 2.200 y 2.300decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico.

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