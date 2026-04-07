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Lluvia, olas y viento ponen en aviso a cinco comunidades autónomas

Los detalles La llegada de una borrasca fría aislada genera avisos por tormentas y viento fuerte. Además, durante esta semana se producirá una bajada de las temperaturas.

Imagen de archivo de personas con paraguas.
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La lluvia, el viento y las olas pondrán en aviso a Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Canarias. De hecho, habrá precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 litros por metro cuadrado por hora) y acompañadas de tormentas en zonas del oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía, y en Extremadura y zonas limítrofes.

Asimismo, se podrían registrar rachas de más de 70 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura.

En concreto, los avisos por viento estarán en Huelva; Ávila y Salamanca; Badajoz y Cáceres; y los de lluvia, en Ávila; Badajoz y Cáceres. Asimismo, estarán en aviso por tormenta Ávila, León, Palencia, Valladolid, Salamanca y Zamora; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; y lo estarán por olas en A Coruña, La Palma y El Hierro.

La llegada de una borrasca fría aislada dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. En este sentido, espera que las precipitaciones puedan dejar acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y de la Cantábrica.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas estarán en descenso en la mitad occidental de la Península. En el tercio oriental y el Estrecho se prevén pocos cambios. Por otra parte, las mínimas estarán en ascenso ligero en la Península, que podrá ser notable en el Cantábrico oriental, y descensos en el cuadrante nordeste.

En lo que se refiere a Baleares, subirán las máximas y se registrarán pocos cambios en las mínimas. Mientras tanto, en Canarias habrá un descenso generalizado de los termómetros, que será más acusado en cumbres y medianías.

Por último, habrá vientos de componentes sur y oeste, en general moderados en la zona occidental peninsular, y vientos del este de flojos a moderados en la vertiente mediterránea y el archipiélago balear. Asimismo, soplará levante moderado rolando a poniente en Alborán.

Además, habrá probables rachas muy fuerte en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura. En Canarias, el viento será del noroeste moderado que tenderá a arreciar y a rolar a norte.

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