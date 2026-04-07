Lluvia, olas y viento ponen en aviso a cinco comunidades autónomas

Los detalles La llegada de una borrasca fría aislada genera avisos por tormentas y viento fuerte. Además, durante esta semana se producirá una bajada de las temperaturas.

La llegada de una borrasca fría aislada afectará a varias regiones de España, poniendo en aviso a Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Canarias por lluvia, viento y olas. Se esperan precipitaciones intensas, superiores a 15 litros por metro cuadrado por hora, acompañadas de tormentas en el oeste de Galicia, Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Rachas de viento de más de 70 km/h podrían registrarse en la Cordillera Cantábrica y otras zonas. Las temperaturas máximas descenderán en la mitad occidental de la Península, mientras que en Baleares subirán. En Canarias, se prevé un descenso generalizado de las temperaturas. Los vientos serán moderados en la zona occidental peninsular y del este en la vertiente mediterránea y Baleares. En Canarias, el viento del noroeste tenderá a arreciar.

La lluvia, el viento y las olas pondrán en aviso a Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Canarias. De hecho, habrá precipitaciones puntualmente fuertes (superiores a 15 litros por metro cuadrado por hora) y acompañadas de tormentas en zonas del oeste de Galicia, de Castilla y León, de Andalucía, y en Extremadura y zonas limítrofes.

Asimismo, se podrían registrar rachas de más de 70 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura.

En concreto, los avisos por viento estarán en Huelva; Ávila y Salamanca; Badajoz y Cáceres; y los de lluvia, en Ávila; Badajoz y Cáceres. Asimismo, estarán en aviso por tormenta Ávila, León, Palencia, Valladolid, Salamanca y Zamora; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; y lo estarán por olas en A Coruña, La Palma y El Hierro.

La llegada de una borrasca fría aislada dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en la mitad occidental y abundantes nubes altas en la mitad oriental y Baleares. En este sentido, espera que las precipitaciones puedan dejar acumulados importantes en el oeste del Sistema Central y de la Cantábrica.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas estarán en descenso en la mitad occidental de la Península. En el tercio oriental y el Estrecho se prevén pocos cambios. Por otra parte, las mínimas estarán en ascenso ligero en la Península, que podrá ser notable en el Cantábrico oriental, y descensos en el cuadrante nordeste.

En lo que se refiere a Baleares, subirán las máximas y se registrarán pocos cambios en las mínimas. Mientras tanto, en Canarias habrá un descenso generalizado de los termómetros, que será más acusado en cumbres y medianías.

Por último, habrá vientos de componentes sur y oeste, en general moderados en la zona occidental peninsular, y vientos del este de flojos a moderados en la vertiente mediterránea y el archipiélago balear. Asimismo, soplará levante moderado rolando a poniente en Alborán.

Además, habrá probables rachas muy fuerte en la Cordillera Cantábrica, oeste de Castilla y León, Andalucía y en Extremadura. En Canarias, el viento será del noroeste moderado que tenderá a arreciar y a rolar a norte.

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