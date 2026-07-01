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Altas temperaturas

Arranca el mes de julio con 40 grados, noches tropicales en el sur y siete comunidades en aviso por calor

Los detalles Casi toda España afrontará en los próximos días un nuevo episodio de temperaturas muy altas, con máximas que podrían superar los 40 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Imagen de archivo de personas en la playa
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Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a puntos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Comunidad de Madrid. De hecho, zonas de Andalucía y Extremadura alcanzarán el nivel naranja. Además, habrá avisos por oleaje en Baleares, Cataluña y Galicia, y por viento, en Aragón.

En concreto, los avisos naranjas por calor se registrarán en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla; y Badajoz y Cáceres. El resto de avisos por calor --los de nivel amarillo-- se encontrarán en Cádiz; Ávila; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Lleida y Tarragona; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, habrá avisos por olas en Menorca; Girona; y A Coruña; y por viento en Zaragoza.

La influencia del anticiclón dejará este miércoles un predominio de tiempo estable en la Península y en Baleares, con cielos despejados o con algunas nubes altas. La excepción estará en el Cantábrico, donde se esperan cielos muy nubosos y algunas precipitaciones débiles.

Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en zonas del centro y de la mitad este podría dejar algún chubasco o tormenta dispersa en las sierras del sureste, el sistema Ibérico, los Pirineos o el interior de Mallorca. Mientras tanto, el pronóstico recoge intervalos nubosos en el norte de las islas canarias y cielos poco nubosos en el resto. Además, indica que es probable que haya brumas matinales en el Cantábrico y en Galicia.

Las temperaturas subirán en la mitad sur y bajarán en la norte y en los archipiélagos. De este modo, se superarán los 36 a 38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y los 38 a 40 grados en los valles del Tajo, del Guadalquivir y del Guadiana, donde se pueden alcanzar los 39 a 41 grados.

En esta jornada se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía, de Extremadura y del litoral mediterráneo. En Canarias las temperaturas bajarán y lo podrán hacer de forma notable en zonas puntuales.

A partir del viernes, probablemente se iniciará un nuevo ascenso térmico generalizado, que podría continuar en los días siguientes y que daría lugar a otro episodio de temperaturas muy altas, tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país.

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