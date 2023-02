A pesar de que Nadia Calviño pide a los bancos que arrimen el hombro, enfría la propuesta de congelar hipotecas. Descarta que la medida esté entre los planes del Gobierno. "No se puede hacer, no es una medida que se pueda poner en marcha de forma estructural", ha indicado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en Radio Euskadi.

A sus palabras ha respondido Yolanda Díaz, que insiste. "Toca congelar hipotecas y moderar los beneficios extremos de la gran banca para que ganemos todos y todas", ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

Díaz responde así a Calviño, que descartaba que la medida esté en los planes del Gobierno. "No se puede hacer, no es una medida que se pueda poner en marcha de forma estructural", ha subrayado en Radio Euskadi.

Hipotecas concedidas por unos bancos que están presentado ganancias históricas: 20.850 millones de euros, casi un 50% más.

Las entidades aseguran que no hay que intervenir el mercado porque no hay morosidad. "Es un sistema hipotecario que está funcionando francamente bien, estamos preparados para cualquier tipo de contingencia que se pudiera producir y que, de momento, no estamos viendo", ha afirmado José Ignacio Goirigolzarri presidente de Caixabank.

Defienden que sus hipotecas son más competitivas que en otros países, pero las asociaciones de consumidores critican que los créditos en España son más caros. "En España tenemos que pagar muchísimo más, estamos hablando prácticamente de un 1 o un 2% más", destacó en Más Vale Tarde Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.

Los bancos españoles casi no pagan por los ahorros y muchos buscan mejores intereses en las Letras del Tesoro, nuevo producto estrella para miles de ahorradores. "Busco que me den algo por las cuatro perras que tengo porque los bancos no dan nada", declaraba un hombre frente a la entrada del Banco de España.

La web del Tesoro ha colapsado, por lo que las colas frente al Banco de España son largas desde primera hora de la mañana. En enero, los ahorradores compraron 400 millones en la web del Tesoro, en solo un mes, lo mismo que en todo el año pasado. Se trata de un incremento exponencial de la demanda que ha obligado al Tesoro a reforzar sus canales de atención al público.