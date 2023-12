Un tercio de españoles se endeudará para afrontar los gastos navideños. Ante esta situación los expertos recomiendan marcarse un presupuesto y no caer en compras de última hora, pues el tipo de interés de un préstamo está en el 12%, 500 puntos básicos más que en 2020.

En la calle no solo notan la subida de tipos. También la de los precios, aunque muchos aseguran que nunca han pedido un crédito navideño. "En mi vida, no he pedido un préstamo para las navidades", sostiene una mujer. "En general no, que luego se acumulan los gastos...", añade otra. Pero las encuestas dicen otra cosa: uno de cada tres consumidores admite que sí se va a endeudar estas navidades.

Patricia Suárez, la presidenta de ASUFIN, asegura que más familias se endeudarán este año y de una forma más cara. Según ASUFIN, de media, los créditos a corto plazo están al 12%. Si son a largo plazo por encima del 10. "Lo que hace la gente es tirar de tarjeta y es todavía es más caro porque no hablamos de 10% o 12%, sino que hablamos del 20 e incluso del 25%

Por eso, es fundamental ser previsores, insisten los expertos. "Hay que ajustar un poquito y apretarse el cinturón", señala un ciudadano. Los expertos recomiendan hacer un presupuesto y evitar compras de última hora. También es importante comparar precios. "He ido a mirar, por marcas, y me quedo con lo que es más barato", sostiene un comprador.

Ante la subida de precios, al 87% no le importaría recibir un regalo de segunda mano, un sector que ha crecido en el último año cerca del 80%. Ocho de cada diez españoles se plantean recurrir a este mercado en sus regalos. Cristina Gómez, responsable de Comunicación externa de Wallapop, explica que están viendo un cambio de tendencia. "Hay muchos tabús que se están rompiendo", añade. Las cifras lo prueban.

Las ventas online de segunda mano han crecido un 79% con respecto al año pasado. "Nosotros los libros de lectura, que antes comprábamos, ahora Wallapop", confiesa una mujer. Casi uno de cada tres encuestados admite que comprar productos ya usados les permite ahorrar.