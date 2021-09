Unidas Podemos mantiene su presión sobre la rama socialista del Ejecutivo para reducir el coste de la electricidad. Este jueves, la formación morada ha presentado en el Congreso una Proposición de Ley para crear una empresa pública de energía. Una propuesta que llega tras los récords registrados en la factura de la luz, que han pulido todos los valores de agosto y que en septiembre siguen sin dar tregua.

Su nombre sería 'Producción Eléctrica Española' (EPE) y, de conformarse, sería una entidad de derecho público para la producción de energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas, "mediante la asunción de la gestión de las concesiones finalizadas del dominio público hidráulico", apuntan desde la formación morada.

"Desde UP creemos que hay que pelear una empresa pública de energía. Como sé que vamos a recibir críticas de partidos que se llaman así mismos constitucionalistas, leo el artículo 128 de la CE: la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general", ha lanzado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

El Gobierno avisa que la luz no bajará "con deslealtades"

Ante los movimientos y críticas de los últimos días por la escalada del precio de la luz, entre las que han figurado comentarios de Unidas Podemos, el Gobierno ha puesto una vez más tierra de por medio. Concretamente, ha sido Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, el que ha reiterado que los valores del mercado mayorista no solo dependen del Ejecutivo español.

En esta línea, Bolaños ha advertido de que el mercado mayorista eléctrico es "un problema europeo" que requiere "sentarse" y "buscar alternativas viables, seguras y efectivas", y no "deslealtades", ha lanzado el dirigente en una entrevista con la Cadena Ser. Así, sostiene que el Gobierno "ha hecho mucho ya" para reducir la factura de la luz y que, además, la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está trabajando en "medidas adicionales".

Precisamente, fuentes del Ejecutivo han informado a laSexta de que pronto se presentarán dichas medidas que, no obstante, aún no han sido desveladas. Desde el Ministerio de Transición Ecológica aseguran estar preparando un plan que no se puede concretar "para que la volatilidad del mercado mayorista no afecte a la factura de la luz".

Hasta el momento, desde el Gobierno no indican ninguna fecha para la aprobación de esta batería de modificaciones, pero sí aseguran que requerirán de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Asimismo, también recuerdan que sigue en manos del Parlamento la aprobación de dos proyectos de ley para rebajar la factura en un 15%.

"Estar participando en el Gobierno y alentar a los ciudadanos no tiene ningún efecto"

También la ministra de Hacienda María Jesús Montero, a pesar de haber asegurado estar "contenta" con el funcionamiento del Gobierno de coalición, ha expuesto su rechazo a los movimientos políticos de sus socios con respecto al problema de la luz.

En una entrevista con RNE, la mandataria esgrime que estar "participando del Gobierno y alentando a los ciudadanos no tiene ningún tipo de efecto". Así, insiste en que en un Ejecutivo de este tipo hay "diferentes sensibilidades" y formas de hacer política.

"Yo no lo aplicaría a lo personal. Somos el partido mayoritario y nos hacemos cargo de los problemas que se generan y de los heredados del Partido Popular, pero yo lo llevo con deportividad", ha aseverado la ministra. Así, una vez más, desde el Gobierno han defendido que lo principal es tomar medidas a nivel europeo.

Cabe recordar que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó esta misma semana limitar los precios de la electricidad. "Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", afirmaba la dirigente en el Congreso.

Sin embargo, el pulso sigue activo, con esta nueva propuesta encabezada por Echenique. En este sentido, el portavoz de UP ha asegurado que el PSOE ha sido avisado con antelación de que presentarían la Propuesta de Ley, y que sus socios "la conocen desde hace meses". "Incluso la ministra ha abierto la puerta a la posibilidad", ha zanjado el diputado.