UGT podría haberse financiado con dinero destinado para la formación de parados

Un email en el que el sindicato da indicaciones a una editora del grupo Joly para que manipule una factura publicado por un diario nacional puede haber destapado el desvío de fondos de UGT Andalucía.

En el email de UGT advierte a la editora que “tal y como me lo has mandado no me sirve”, y le pide que aparezca como concepto “desarrollo de acciones formativas de formación profesional para el empleo en materia de formación de oferta dirigida a personas desempleadas”.

Pedro Marcos, Secretario General de la Federación de Industria y Trabajadores de UGT se ha desvinculado del asunto. “Los cursos de formación tienen una partida destinada a publicidad, no sé nada más”.