Trabajar menos y cobrar menos. Es la propuesta voluntaria que está a punto de cerrar Telefónica y que afectará a los trabajadores de la compañía. Dará comienzo en octubre de este año y se testeará hasta finales de 2021.

Un hombre preguntado al respecto opina: "Si se puede elegir me parece bien. Si tienes la posibilidad de no cobrar ese dinero y vivir mejor… Creo que la calidad de vida es importantísima". Otros encuestados valoran que es complicado: "Salvo a alguien que le sobre el dinero… Pero si tiene un sueldo normal de trabajador normal… Es que no. Los sueldos son muy bajos en este país", piensa otro hombre.

Actualmente, en Telefónica trabajan los cinco días de la semana en una jornada laboral de 37,5 horas. A partir de octubre, quien quiera podrá hacerlo de lunes a jueves, ocupando solo 32 horas semanales en el trabajo. Ello tiene también una consecuencia económica: se reducirá parte del sueldo ese día, pero la empresa bonificará un 20%.

Esto último no ha contentado a todo el mundo. Una mujer responde: "Si me lo dan libre, me lo dan 'de todas, todas'. Como un asunto propio en cualquier empresa. Pero si es para descontarme remuneración, yo trabajo y consigo el 100% de ese día". "Si el trabajador está capacitado para desenvolver el mismo trabajo en menos días no entiendo el porqué de la reducción del salario", apoya otro joven.

Sin embargo, expertos laboralistas arquean la ceja con esta medida y dudan de su efectividad en otros campos: "Es una medida aplicable para empresas de este sector o actividad, como puede ser Telefónica, pero que tiene una difícil repercusión en el resto del tejido empresarial porque tenemos un problema de productividad en cuanto a las horas en España", asegura José Molina, abogado laboralista.