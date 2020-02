La cancelación del Mobile World Congress debido al temor al brote de coronavirus ha supuesto un grave perjuicio económico para Barcelona. Y es que, aunque la ciudad condal no tenga que hacer frente a los costes de esta decisión - que correrán a cargo de las empresas u organización - la cancelación de plazas hoteleras se ha disparado.

Para paliar estos efectos, el Gremio de Hoteles de Barcelona y Renfe han alcanzado un acuerdo para lanzar una oferta conjunta para viajar a la ciudad entre el 24 de febrero y el 1 de marzo. En la página web del operador ferroviario se pueden encontrar packs de 'viaje más hotel' con descuentos de hasta el 30%.

Esta promoción, denominada 'Promo Barcelona', podrá adquirirse en la web de Renfe e incluye alojamientos en la ciudad condal en hoteles de 3 y 4 estrellas. Para poder cubrir este servicio, el operador reforzarán los trenes AVE y de larga distancia en todos sus corredores. Además, esta oferta se aplicará en las conexiones de la capital catalana con Madrid, Andalucía, la costa del Mediterráneo y el norte peninsular.

Esta es la primera colaboración entre el Gremio de Hoteles barcelonés y Renfe, que se han unido para diseñar un proyecto turístico bajo el lema 'Ven a Barcelona. Deslúmbrate'.

Barcelona lanza la 'Opportunity Week'

En línea con este acuerdo entre el operador ferroviario y los hoteleros, el Ayuntamiento de Ada Colau ha lanzado la 'Opportunity Week'. "Una propuesta de hoteles, restaurantes y la cultura para ofrecer paquetes de visita con ofertas", explicó el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni.

Así mismo, el consistorio intentará mantener los encuentros económicos que se iban a desarrollar paralelamente al Mobile World Congress e intentará mantener las reuniones que se iban a realizar entre los gigantes tecnológicos, con el objetivo de que empresas y congresistas no cancelen su visita.

Además, han impulsado la 'Barcelona Tech Spirit', en la que "se celebrarán jornadas que aglutinarán los eventos que se suelen hacer en el Mobile entre emprendedores". Así lo ha explicado Miguel Vicente, presidente de Barcelona Tech City. Así, esperan reunir a decenas de 'start up'. "Barcelona tiene que tener orgullo y amor propio, no dependemos de un 'Bienvenido Mr. Marshall', no dependemos de un único congreso", ha señalado Ada Colau al respecto.