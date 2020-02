Ya sin el Mobile World Congress, que este viernes comenzaba a desmontarse tras suspenderse ante las bajas por el coronavirus, el Ayuntamiento de Barcelona ha pensado en cómo minimizar el impacto de las cancelaciones y lanza una promoción turística: la 'Opportunity Week'.

"Es una propuesta de los hoteles, restaurantes y la cultura para ofrecer paquetes de visita a Barcelona con ofertas", ha explicado el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni.

Además, el Consistorio se esforzará por mantener el mayor número de reuniones que había cerradas entre empresas tecnológicas, donde se suelen cerrar importantes negocios cada edición. Así, Collboni ha confirmado que se intentará "mantener todos los encuentros económicos que se iban a hacer paralelos al Mobile".

Se pretende aliviar así a los sectores afectados, como por ejemplo el de la restauración, que no va a pedir indemnizaciones por las cancelaciones. "No hay ninguna acritud en absoluto", ha destacado Pere Chias, presidente del Gremi de Restauració. "Es un cliente de Barcelona y lo queremos para muchos años", ha agregado.

No obstante, a los organizadores sí se les presenta una batalla legal por las indemnizaciones. Ellos hablan de una situación de fuerza mayor, pero los expertos no creen que sea una causa para que paguen las aseguradoras. "Esta causa de fuerza mayor no es una decisión propia tuya, tiene que haber un tercero que te la diga", explica al respecto José María Galilea, consejero delegado de Grupo Galilea Puig. "Dudo mucho que eso lo pague ninguna compañía aseguradora", ha anticipado.

Los políticos recuerdan además que no hay ninguna alerta sanitaria que lo justifique. El propio president de la Generalitat, Quim Torra, ha atribuido lo ocurrido a una "epidemia del miedo que la desinformación ha esparcido".

Desde LG, la primera empresa que anuncio su cancelación, aseguran en cambio que era mejor prevenir ante los empleados "que entendían que podían tener algún problema de seguridad, que no querían ir", según ha afirmado Jaime de Jaraiz, presidente de LG Electronics Iberia.

La alcadesa Ada Colau, por su parte, introduce otro factor: la guerra comercial entre Estados Unidos y China. "¿Qué peso ha tenido? No lo sé", ha apostillado.