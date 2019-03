El desmantelamiento de hospitales, aleja la atención especializada en Lugo

La Xunta de Galicia, en su política de recortes, dejara a gran parte de la población Lugo sin especialistas cercanos. De esta manera, muchos habitantes que residen en zonas rurales, se verán obligados a viajar hasta la capital para poder ser atendido por un especialista. Este viaje supondrá a los habitantes gallegos un trayecto de dos horas en coche para poder llegar al hospital de la capital gallega.

Desde la Xunta, se dice que será los especialistas quienes se trasladen puntualmente a los hospitales comarcales, pero está medida no gusta dentro de la población, ya que consideran que con hospitales como el de Monforte de Lemos, esto no ocurriría. Los hospitales comarcales eran la mejor manera para tener cerca una atención especializada, algo que con los recortes ya no será posible.

El hospital de Monforte de Lemos es un ejemplo claro del desmantelamiento de hospitales para ahorrarse dinero por parte de la Xunta. Pero desde el gobierno gallego, se considera esta reorganización de especialistas una manera más eficaz para la inversión de dinero público. Estos recortes recuerdan a muchos de los habitantes a una medicina del pasado, cuando tenían que acudir de manera obligatoria al hospital de la capital. De esta manera, se aleja la medicina a todos los habitantes en vez de acercarla y hacerla más accesible.