Rajoy y el presidente cántabro firman el convenio para financiar el Hospital de Valdecilla

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha firmado este sábado con el jefe del Ejecutivo cántabro, Ignacio Diego, el acuerdo para la concesión de una partida de 28 millones de euros por parte del Estado para financiar las obras del Hospital de Valdecilla de Santander.

Esta partida servirá para financiar inversiones ya pagadas por Cantabria y que no se abonaron con el anterior convenio que se firmó con el Estado, por valor de más de 200 millones, para dar cobertura a las obras de Valdecilla en 2002-2007, pues en ese periodo los trabajos no se terminaron. Así, con la partida de 28 millones recogida en el convenio que este sábado han suscrito Rajoy y Diego, y que autorizó ayer el Consejo de Ministros, se abonarán facturas no sufragadas por el Estado de las anualidades 2008, 2009 y 2010.

El objetivo es garantizar la continuidad del hospital universitario como "centro de referencia" del Sistema Nacional de Salud, para que pueda mantener e incrementar en el futuro "su alto nivel de actualización asistencial, docente, científica y tecnológica". Esos 28 millones para Valdecilla figuran en los presupuestos del Ministerio de Sanidad para 2014, pero la llegada de la transferencia a Cantabria queda pendiente de la autorización del Ministerio de Hacienda.

Antes de la firma del convenio, que ha tenido lugar en la sede del Gobierno de Cantabria, Rajoy y Diego se han reunido en un encuentro de poco menos de una hora en el que han abordado la situación de Valdecilla y otros temas de interés para Cantabria. En esa reunión se ha puesto de manifiesto la apuesta por la sanidad pública y por este hospital de la capital de Cantabria, un edificio "muy emblemático", según dijo este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

El Hospital Marqués de Valdecilla se encuentra en obras desde hace quince años, desde el derrumbe de su fachada en el año 1999, un accidente en el que murieron cuatro trabajadores. Los trabajos de remodelación, que se han retrasado debido a diversas causas, se retomaron el pasado mes de enero con el objetivo, según el actual Gobierno cántabro, de tener terminado y a pleno rendimiento el nuevo hospital en 2015.

En la reunión de Rajoy y Diego previa a la firma del convenio también han estado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y la vicepresidenta cántabra y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, además de otros miembros de los gabinetes de los dos presidentes.

La firma del convenio se convocó sin declaraciones a los medios de comunicación, en un acto al que han acudido casi todo el Consejo de Gobierno de Cantabria, y también el delegado del Gobierno en la región, Samuel Ruiz, y el concejal de Familia y Servicios Sociales de Santander, Antonio Gómez, en representación del Ayuntamiento.