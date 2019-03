Madrid se niega a atender pacientes de otras Comunidades sin pagar previamente

No se puede pedir, lo que no se puede pagar. Es el mensaje que el consejero de Sanidad madrileño, Javier Rodríguez, le lanzó al castellano manchego, de su propio partido.

"No le voy a firmar el convenio si no lo paga. Que los opere él, yo no me compro un coche si no lo puedo pagar", indica Rodríguez. Se refiere al convenio por el que la comunidad atendería a ciudadanos de Castilla la Mancha que, por cercanía, necesiten ser tratados en Madrid.

Su consejero de Presidencia y portavoz de Comunidad de Madrid, Salvador Victoria le apoya: "Las personas de Castilla La-Mancha o de cualquier Comunidad Autónoma que son atendidas en los excelentes hospitales de la Comunidad de Madrid pues luego sus gobiernos van a pagar lo que ha costado esos servicios".

José Ignacio Echániz, consejero de salud de Castilla la Mancha decía esta misma semana que se firmaría ya si Madrid aceptaba las condiciones.

Pero su Gobierno reconoce que deberán adaptarse a las que impone la comunidad vecina. "El tema de pagar era algo que no entraba dentro de nuestros planes", dice Leandro Esteban, consejero de Presidencia y portavoz de Castilla La-Mancha.

Condición de pago, que, de paso, puso también la pelota en el tejado del Ministerio."Es que el Ministerio tiene una deuda con Madrid de 56 millones de euros", indica Rodriguez.

Mientras, muchos ciudadanos como Antonio, esperan que se resuelva: "Anteponen el dinero a las personas". Castilla La-Mancha asegura que se sigue negociando.