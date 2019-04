Rajoy aseguró que subir las pensiones sería "tomar el pelo a la gente": ahora no responde sobre cómo se pagarán

3.500 MILLONES EN 2019

Mariano Rajoy justificaba hace sólo unos meses su negativa a subir las pensiones diciendo que al no haber dinero no se pueden pagar y aseguraba que lo contrario "sería tomarle el pelo a la gente". Ahora no responde a la pregunta que todos se hacen: ¿de dónde sacará el dinero el Gobierno para pagar la subida?