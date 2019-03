Rafael Hernando: "La advertencia de la Comisión tiene que ver con los nuevos gobiernos amantes del gasto"

Rajoy se revuelve contra el aviso de la Comisión Europea, pero pocos creen que pueda lograr el objetivo de déficit. El economista José Carlos Díez recuerda que "no sólo lo dice la Comisión, también el FMI o el BBVA, lo que no se encuentra es a nadie, además del señor Rajoy, que diga que van a cumplir".

Pero el presidente no sólo dice que cumplirá, si no que siempre ha cumplido, algo es del todo cierto, porque siempre a final de año la misma tortura. Se incumplió en 2012, también en 2013 y en 2014 se alcanzó el objetivo de Bruselas, pero no el que se había marcado en un arranque de euforia el Ejecutivo. Este año Moscovici dice que seguiremos fallando y también en 2016.



Albert Rivera afirmó en Al Rojo Vivo que "el mito de que sólo el PP puede gobernar cuandrando las cuentas es falso, porque se está viendo que tampoco ellos lo hacen. Y eso que lo ha intentado con triquiñuelas como atrasar devoluciones...y aprovechándose de que no computa el rescate bancario, pero a Europa no le vale".

Se habla de un recorte de 10.000 millones y el PP que tildó a Moscovici de socialista ahora busca otros culpables, y Rafael Hernando declara que "esto tiene que ver evidentemente con los nuevos gobiernos en muchas comunidades autónomas formados por el PSOE y Podemos y que son amantes del gasto".

Desde el PSOE se pide reacción inmediata antes de las Generales, porque sino habría que retirar los presupuestos en su opinión. Moncloa cree que la subida de la recaudación logrará que se cumpla con Bruselas.