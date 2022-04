Las comisiones bancarias pueden darte más de un susto al encontrarte un cobro inesperado por gastos de mantenimiento de tu cuenta. Es lo que te puede ocurrir este mes si eres cliente de CaixaBank o el Banco Santander y no cumples sus requisitos, de acuerdo con el comparador de productos bancarios HelpMyCash.

Según esta entidad, el próximo 30 de abril los clientes de CaixaBank que no cumplan las condiciones del plan Día a Día se encontrarán con una comisión de hasta 60 euros. El banco cobra esta cantidad cada trimestre a quienes no cumplen ningún requisito del citado programa, lo que supone un total de 240 euros al año por el mantenimiento de la cuenta corriente y los servicios asociados básicos.

¿Cómo reducir estos costes? El banco cobra 15 euros trimestrales en vez de 60 a aquellos clientes con una nómina o pensión domiciliada o más de 20.000 euros en productos de inversión. Para no pagar nada, además de tener inversiones o ingresos recurrentes, hace falta domiciliar varios recibos o hacer al menos tres compras con tarjeta de crédito cada trimestre.

Otra entidad que cobra comisiones próximamente es el Banco Santander, que todos los meses cobra una cuota de 20 euros a los clientes del programa Santander One que no cumplen sus condiciones.

Para esquivar estas comisiones, HelpMyCash señala que la forma más sencilla es domiciliar la nómina, paro, pensión o el pago de autónomos y, además, pagar tres recibos domiciliados al trimestre o usar al menos seis veces cada tres meses una tarjeta asociada a la cuenta. También es posible hacerlo si se tienen al menos 25.000 euros en fondos, planes de pensiones o seguros de ahorro.

No son los únicos bancos que cobran comisiones: también Bankinter, BBVA, Sabadell y Unicaja las imponen a aquellos clientes que no cumplen sus condiciones. En este sentido, el citado portal recuerda que la mayoría de bancos online no aplican comisiones y que incluso los bancos tradicionales comercializan cuentas online sin ellas.